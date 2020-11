Messa al Cimitero Monumentale per i bimbi morti prima di nascere. Striscione di protesta all'esterno

Domenica mattina il vescovo Livio Corazza ha celebrato la messa per i defunti al Cimitero Monumentale presiedendo la liturgia per i bimbi morti prima di nascere, proposta dalla “Comunità Papa Giovanni XXIII”, in ricordo "di quelli vittime dell’aborto volontario, delle tecniche di fecondazione artificiale, dei contraccettivi abortivi, delle pillole del giorno dopo e del mese dopo". Un momento di preghiera e riflessione in diverse città: lo stesso don Oreste Benzi, fondatore della Comunità, teneva molto a questo appuntamento e proprio il primo novembre del 2007 era atteso per la celebrazione quando gli fu impedito di partecipare dai motivi di salute che ne causarono poi la salita al cielo", viene ricordato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'esterno è comparso uno striscione di protesta. Commentano dal Potere al Popolo e Comitato Mille Papaveri Rossi: "La "morale" che vanno propagandando non è altro che una gabbia soprattutto per le donne, per far sì che non si discostino dal ruolo in cui vogliono rinchiuderle, per far sì che non si prendano i propri spazi e che non siano libere. Noi questo non lo possiamo accettare. Fuori il Vaticano dallo Stato, fuori la Papa Giovanni XXIII dal consultorio".