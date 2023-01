Svastica nel giorno della Memoria sui giochi dei bambini prontamente cancellata

Una svastica che era comparsa in corrispondenza del Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell'Olocausto, e che – assieme ad altri volgari graffiti – era andata a deturpare i giochi per i bambini nel parco pubblico di via Scaldariancio. Con un intervento tempestivo del Comune il simbolo nazista e gli altri vandalismi sono stati ripuliti, rendendo così fruibili di nuovo il parco.