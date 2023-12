Tanta solidarietà per la Protezione Civile, i dipendenti dell'azienda si uniscono e raccolgono 62.000 euro

L’alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna ha visto la dolorosa perdita di 17 persone e il primo pensiero va sempre a loro e alle loro famiglie; il nostro territorio è stato fortemente colpito con danni ad aziende abitazione e all’agricoltura.

La Protezione Civile, nello specifico il Coordinamento di Forlì-Cesena è rimasto alluvionato: "Non c’era tempo di stare a guadare di danni, si è cercato di salvare il salvabile e poi ci si è buttati a testa bassa dentro l’emergenza, intervenendo a supporto delle istituzioni, aiutando i nostri concittadini, ad evacuare le abitazioni colpite dall’esondazione, sono stati eseguiti numerosi interventi da parte dei Volontari nelle case, nelle aziende in canali attigui a zone residenziali di svuotamento dall’acqua, consegnato viveri di prima necessità, medicinali, con particolare attenzione rivolta alle persone più fragili e vulnerabili. Quando il grosso se così si può dire di questa emergenza è passato, abbiamo rialzato la testa e ci siamo guardati intorno e i danni subiti da questo Coordinamento sono stati ingenti, attrezzature, Dispositivi di Protezione Individuale, la cucina e l’elenco continua. Non ci siamo persi d’animo e con il supporto dell’Agenzia Territoriale ci siamo rimessi in moto cercando di tamponare i danni riallineando i servizi primari, ma come sempre accade la burocrazia anche davanti a queste cose deve fare il suo percorso di trasparenza per cui ha i suoi tempi".

"A questo punto entrano in scena, passatemi il termine i nostri concittadini e non solo, da ogni parte d’Italia con attestazioni di benemerenza e poi attraverso il Conto Corrente –– IBAN: IT93 F033 5901 6001 0000 0004 575 –– di questo Coordinamento, sono giunte donazioni anonime di ogni entità che hanno raggiunto la considerevole cifra di circa 10.000 euro. Oggi alla presenza del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini abbiamo il piacere di ricevere una donazione diretta del valore di circa 20.000 euro per il progetto di acquisto di quattro attrezzature specifiche per svuotamento dall’acqua e dal fango che, come abbiamo già visto nell’emergenza passata, non bastavamo mai. Grazie alla donazione elargita dall’azienda Ceracarta Spa di Forlì, della famiglia Bandin ha così permesso l’acquisto di queste attrezzature indispensabili in emergenza Idro".

"La famiglia Bandin non è nuova a queste elargizioni mirate alle esigenze dei propri concittadini ed oggi vorremmo dimostrare pubblicamente il nostro sentito ringraziamento per essere accanto al Coordinamento Protezione Civile di Forlì-Cesena e alla popolazione. Ma la solidarietà per questo territorio non si ferma è da poco giunta una donazione da parte dei dipendenti di Electrolux e dalla stessa azienda che si sono prodigati in una serrata corsa alla solidarietà, unendo le forze, donando la consistente somma di circa 62.000 euro. Cogliamo l’occasione per ringraziare Electrolux e tutti i loro dipendenti per la generosa offerta incominciando da subito ad attivare tutti quei progetti necessari a supporto della popolazione. Come Presidente di questo Coordinamento, non posso che essere compiaciuto per le donazioni giunte, non sono stupito perché è un dato di fatto che noi come popolazione nel momento del bisogno ci uniamo, stringiamo i denti e andiamo avanti e qui in Romagna nello stringere i denti mostriamo un bel sorriso che ci rappresenta e ci contraddistingue da sempre come gente ospitale e accogliente. Un sentito grazie di cuore a tutti per la vostra generosità e per esserci sempre vicini".