Tante frane anche nel territorio di Santa Sofia. Isolata Saviana, ci sono evacuazioni

La situazione meteo è in continuo peggioramento e ulteriore evoluzione anche nel territorio comunale di Santa Sofia. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi. "Una grossa frana ha coinvolto la strada "Tre Fonti-Cornieta" - esordisce il primo cittadino -. La viabilità è interrotta e si è resa necessaria l'evacuazione di una famiglia. Inoltre sono isolati alcuni nuclei familiari per i quali, come per le persone evacuate, ci stiamo attivando".

"All'altezza dello stabilimento "Del Campo" una grossa frana ha coinvolto la sede stradale della Provinciale 4 del Bidente - prosegue Valbonesi -. La circolazione è interrotta e ad ora non si riesce ad intervenire per movimento franoso in atto".

La strada comunale in via Spinello, verso località Gorgozzo, è interrotta per frana. Saviana è isolata a causa di frane sia tra Collina e Saviana che tra Saviana e Cà Ciscolina. "Oltre a questi gravi situazioni ci sono tanti fenomeni di piccola e media entità per i quali si sta facendo tutto il possibile - conclude Valbonesi -. Invito tutti a non mettersi in movimenti e ad organizzarsi per evitare spostamenti per mercoledì".