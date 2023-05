Telefonate nelle case e negli uffici, ecco l'allerta rossa: "Rischio frane molto elevato e possibili allagamenti"

"Per la giornata di martedì 16 maggio è previsto maltempo di particolare gravità". Esordisce così la telefonata registrata gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese che annuncia la severa perturbazione che nelle prossime ore colpirà la Romagna. Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

SPECIALE MALTEMPO - La diretta

Nell'avviso viene rimarcato un "rischio frane molto elevato e possibili allagamenti in tutto il territorio forlivese, specie nei locali interrati". Viene sottolineato di "non sostare in prossimità dei fiumi e in caso di allagamento portarsi ai piani superiori". Viene inoltre ricordato che è stata disposta la chiusura di tutte le scuole. Conclude quindi il messaggio: "Si raccomanda prudenza, massima attenzione, evitare spostamenti, rispettare i divieti di transito nelle strade interrotte. Prestare attenzione anche nei sottopassi".

L'allerta completa

Annuncia la Protezione Civile nel suo avviso: "Dalle prime ore di martedì un intenso vortice depressionario presente sull'Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale, dove potranno verificarsi cumulate di pioggia abbondanti. Si prevedono piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale".

"Sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici registrati - viene annunciato -. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature e restringimenti) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica. Sono previsti dissesti diffusi su tutto il territorio collinare e montano, numerosi ed estesi nel settore centro-orientale. Condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale, accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata, trasporto e sedimentazione di materiale".

"Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, oltre che ostacolare il deflusso di eventuali concomitanti piene dei fiumi e torrenti - conclude l'avviso -. E' inoltre previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con venti che sui rilievi e sul settore orientale della regione raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) e intensità superiori sui crinali appenninici emiliani".

Le previsioni dell'Arpae

Per martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di moderata intensità, continue e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione potranno verificarsi cumulate di pioggia rilevanti". Quanto? Tra i 66 ed i 99 millimetri di pioggia. Anche mercoledì le condizioni atmosferiche saranno perturbate. L'Arpae prevede cielo "molto nuvoloso con precipitazioni diffuse di moderata intensità, più insistenti sul settore centro-orientale della regione. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni sulle zone di pianura settentrionali, mentre persisteranno sul resto della regione".

I giorni che seguiranno saranno caratterizzati, informa l'Arpae, "dalla presenza di una debole circolazione depressionaria che manterrà condizioni di moderata instabilità' con cielo generalmente nuvoloso e deboli precipitazioni sparse, più' probabili e intense nella giornata di sabato lungo i rilievi. Soltanto per la giornata di domenica è prevista l'attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità. Le temperature sono attese in lieve graduale aumento".