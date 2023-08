Meteo, la Romagna ha la febbre: superati i 39°C. Da lunedì forte sbalzo termico e temporali

Buona parte del Forlivese con la 'febbre'. Continua la corsa all'insù delle temperature, con le massime che hanno superato la soglia dei 38°C. In città, la stazione meteo urbana dell'Arpae dell'Emilia Romagna ha registrato un picco di 36,2°C, mentre la centralina installata all'aeroporto ha misurato una massima di 36,8°C. Ma in un'altra stazione di rilevamento, associata alla rete di Emilia Romagna Meteo, la colonnina di mercurio si è spinta a 38,2°C. A San Leonardo la massima è stata di 37,3°C, 0,8°C in meno rispetto al dato di Santa Maria Nuova. A Barisano il termometro si è spinto oltre i 39°C, ben 39,2°C, mentre a Villafranca la massima è stata di 37,1°C. "Febbre" anche a Predappio, con 37,4°C.

E nei prossimi giorni le temperature potranno subìre un ulteriore aumento: come informa il servizio meteorologico regionale, le minime saranno comprese tra 20 e 24 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane, mentre le massime saranno comprese tra i 33 gradi della costa ed i 38-39 gradi delle zone di pianura con condizioni di disagio bioclimatico. Situazione invariata nelle giornate di venerdì e sabato.

"Da domenica - informa l'Arpae - si assisterà a un progressivo indebolimento dell'anticiclone africano per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che apporterà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco più probabili nella giornate di lunedì e martedì. Le temperature massime rimarranno alte anche sopra i 37 gradi fino alla giornata di sabato, per poi iniziare a flettere da domenica. Sensibile calo termico poi da lunedì".

La prossima settimana, analizza Arpae, "sembra caratterizzata da condizioni di variabilità per l'afflusso di correnti atlantiche sull'area mediterranea. Saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi che, nel complesso, si prospettano leggermente superiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno a calare portandosi su valori prossimi o temporaneamente inferiori alla media climatologica".