La truffa del finto carabiniere, telefonata all'anziana vittima: "Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi per rimuovere l'auto"

Tentata truffa nel primo pomeriggio di mercoledì ai danni di un'anziana residente a Bertinoro. La vittima ha ricevuto la telefonata da un finto carabiniere, riferendo che il figlio aveva appena avuto un incidente e che si sarebbero recati nell'abitazione della anziana alcuni carabinieri per reperire documenti e somma di danaro per la rimozione del veicolo incidentato. Il tentativo di truffa è stato riportato sulla pagina social della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che raccomanda “di chiamare immediatamente la polizia locale o il 112 carabinieri e di non fornire numeri di telefono di parenti o amici qualora contattati ma solo di chiamare le forze di polizia”.