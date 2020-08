Tentativo di assalto notturno al bancomat, ma i ladri scappano a mani vuote

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' fallito l'assalto ad un bancomat avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Fratta Terme. Ad essere stato preso di mira è stato, intorno alle 4 di notte, l'erogatore di denaro della filiale della Bper Banca di via Loreta, che si trova proprio di fronte al Grand Hotel. I malviventi, dopo aver tentato di forzare lo sportello, sono scappati, probabilmente disturbati dall'allarme anti-intrusione collegato alla centrale operativa dei carabinieri. In pochi minuti sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Meldola che hanno constatato il tentativo di effrazione, non rinvenendo però i ladri, che nel frattempo sono fuggiti. Sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Meldola e della stazione di Bertinoro.