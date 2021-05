Terminati i lavori di messa in sicurezza del ponte, riapre la Cervese: "Conclusi i disagi"

La circolazione, interrotta dallo scorso 22 febbraio per consentire l’intervento effettuato dal Consorzio di Bonifica, riprenderà regolarmente nel pomeriggio di sabato

Sono terminati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza e realizzazione del ponte di attraversamento del nuovo canale scolmatore nel tratto tra Bagnolo e Carpinello. La circolazione, interrotta dallo scorso 22 febbraio per consentire l'intervento effettuato dal Consorzio di Bonifica, riprenderà regolarmente nel pomeriggio di sabato.

Sul posto, a tagliare virtualmente il nastro della nuova opera, si è recato il Sindaco Zattini accompagnato dal Presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Francia, Chiara Benaglia, dirigente del Consorzio e Jacopo Morrone.

"Ringrazio tutti i tecnici del Consorzio di Bonifica per la qualità e la tempestività dei lavori eseguiti in questi mesi. Sappiamo che l'interruzione della circolazione nel tratto da Carpinello fino alle porte della città ha causato qualche difficoltà nella gestione del traffico urbano ma si è trattato di un intervento necessario ai fini del completamento del nuovo ponte. La cosa più importante è che il traffico sulla Cervese sia ripreso in vista della stagione estiva senza ulteriori disagi ai residenti."