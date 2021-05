Studia le estrazioni e suggerisce i numeri ai suoi clienti: colpo al Lotto, vincono undici persone

E' così che Adriano Salinitro, titolare della tabaccheria "Contrada Grande" di via Giorgio Regnoli, ha fatto vincere non uno, ma ben undici clienti

Ha la passione per il Lotto e la statistica ad esso collegata. E studiando le precedenti estrazioni ha tirato fuori dal cilindro tre numeri da giocare sulla ruota Nazionale, suggerendoli alla sua clientela. Ed è così che Adriano Salinitro, titolare della tabaccheria "Contrada Grande" di via Giorgio Regnoli, ha fatto vincere non uno, ma ben undici clienti. Un terno e dieci ambi, che si sono concretizzati in un totale di 4.800 euro. "Mi piace analizzare le estrazioni - spiega Salinitro - e, focalizzandomi sulla ruota Nazionale, ed in base ai calcoli che ho fatto ho elaborato una possibile combinazione".

11, 68 e 90, il terzo vincente ipotizzato dall'esercente per l'estrazione di martedì scorso: "90 è un numero che seguivo da tempo, mentre il numero 89 era uscito già tre volte, ipotizzando quindi l'uscita del suo opposto, che è il 68". Ed è così che una cliente abituale, ha incassato 2.200 euro, grazie al terno secco. Gli altri che hanno tentato la sorte, puntando al massimo 2 euro, si sono concentrati sull'ambo secco, incassando dai 230 ai 460 euro. "Che in questi tempi non dispiacciono - sorride il tabaccaio -. La cosa che mi ha fatto più piacere è che hanno vinto più persone".

La "Dea Bendata" pare aver trovato casa fissa nella tabaccheria "Contrada Grande": "Siamo qui da undici anni e di recente abbiamo rinnovato i locali - spiega -. Nell'ultimo mese ci sono state due vincite col Gratta e Vinci da mille euro, quattro da 500 euro e si è vinto anche al Lotto. In passato ci sono state quattro vincite da 10mila euro, sempre col Gratta e Vinci. La cosa positiva è che nell'ultima estrazione hanno vinto più persone".