Toponomastica, il piazzale della storica sede dei pompieri presto intitolata al corpo dei vigili del fuoco

Il piazzale dietro il Mercato delle Erbe, occupato da un parcheggio accessibile da via Matteucci presto porterà il nome di 'Largo dei Vigili del Fuoco', vale a dire dove si trovava storicamente la sede del comando provinciale dei pompieri, prima del trasloco nella attuale e più moderna sede di viale Roma. "Provo entusiasmo per quanto emerso nel corso dell’ultima commissione toponomastica, anche Forlì avrà un Largo dedicato ai vigili del fuoco previa approvazione in sede di Giunta, che auspico fortemente con fiducia.’’ Commenta così Costantini l’approvazione da parte della commissione toponomastica per l’intitolazione di un Largo ai Vigili del Fuoco. Dice Costantini: "Ho seguito la vicenda con molta attenzione e persistenza, sollecitato da alcuni cittadini e credo che si stia raggiungendo il risultato sperato e ringrazio l’assessore Baroni per aver accolto la mia richiesta e per averla portata avanti con impegno e dedizione, l’area destinata all’intitolazione”. E conclude: "Sarebbe il Piazzale retrostante il mercato coperto con accesso da Via Matteucci. Un riconoscimento dovuto, nei confronti di un corpo fondamentale, la cui gloriosa storia lo precede in Italia così come in ogni nazione del mondo, sempre in prima linea nelle occasioni più pericolose e drammatiche’.’