Torna l'acqua nel laghetto del Parco della Resistenza, "Lavori necessari dopo oltre 60 anni di trascuratezza"

Sono terminati i lavori di ristrutturazione del laghetto nel Parco della Resistenza. "Dopo aver curato il verde e garantito la sicurezza dell’avifauna, abbiamo provveduto alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del laghetto, sigillando le crepe presenti sul fondo, impermeabilizzando la vasca e rinnovando l’impianto idrico e di ossigenazione - spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. Un intervento necessario dopo oltre 60 anni di trascuratezza che ha messo serio rischio le specie di animali presenti. Ora, finalmente, famiglie, bambini e persone di tutte le età possono tornare a godersi il parco e i suoi animali in tutta sicurezza".

Lo svuotamento e la pulizia del laghetto presente nel Parco della Resistenza, aveva spiegato l'assessore con delega all'Ambiente Giuseppe Petetta, "si è reso necessario a seguito delle evidenti perdite di acqua, causate dalle fessurazioni del fondo in cemento e del mal funzionamento del pozzo, realizzati oltre 60 anni fa. Tale condizione stava creando pregiudizio alle specie animali presenti, nonostante le ripetute somministrazioni di acqua supplementari riversate nel laghetto periodicamente negli ultimi mesi, ma ora non più gestibili in maniera sufficiente a garantire il giusto equilibrio”.

Parte della fauna era stata spostata, col trasferimento dei cigni e dei pesci presenti presso il parco Parco Paul Harris, mentre le tartarughe alloctone erano state prelevate da una ditta titolata alla gestione. Per le anatre selvatiche, che hanno capacità di spostamenti autonomi per individuare aree più consone al loro habitat, è stata tuttavia prevista durante il periodo dei lavori la fornitura di acqua per l’abbeveraggio ed il costante monitoraggio da parte dei tecnici.