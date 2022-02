Torna per il settimo anno consecutivo "Romiti Cammina" per stare in forma e scoprire luoghi caratteristici

Il quartiere Romiti sempre in moto con le passeggiate del progetto "Romiti Cammina". Il sesto anno del progetto ricomincia lunedì con ritrovo nel quartiere Romiti in Via Sapinia angolo Via Consolare.

Si è creato da sei anni un gruppo così nutrito di persone di tutte le età provenienti da molti quartieri della città di Forlì che condividono il piacere di muoversi, conoscere e conoscersi soprattutto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in questo periodo di emergenza Coronavirus. Sei anni fa da un'idea di alcuni residenti dei Romiti, i quali avevano ravvisato la necessità di creare un momento di aggregazione, socializzazione e di conoscenza tra le persone del Quartiere, aperto a tutti senza nessuna formalità hanno proposto al Comitato di quartiere Romiti se era possibile realizzare un gruppo di cammino.

L’obiettivo di tale progetto era ed è favorire sani stili di vita, evitare l’isolamento delle persone, far conoscere Forlì, visitando i luoghi caratteristici. Meta estiva abituale sono i percorsi fluviali presenti nel territorio forlivese, cosi come il parco Franco Agosto. I percorsi autunnali e invernali sono nel centro storico, per scoprire e riscoprire i luoghi poco conosciuti della città. "Romiticammina" è riuscita in questi anni ad aggregare persone di età diverse, di quartieri diversi, creando così quel filo conduttore che porta non solo a camminare per il prevenire malattie dovute alla sedentarietà, ma per costruire un benessere sociale e collettivo favorendo l’inclusione sociale ed evitando così l’isolamento delle persone. Il Comitato di quartiere Romiti, da sempre sensibile a questi temi, ha favorito e supportato questa iniziativa e tutt'ora il neo eletto Comitato di Quartiere Romiti, sosterrà tale iniziativa cercando di rafforzare e incrementare i progetti intorno alla partecipazione e socializzazione delle persone per il bene e lo sviluppo del territorio.