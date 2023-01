Tra intrattenimento ed educazione, "Il Piccolo" apre le porte agli studenti: ai nastri di partenza una ricca rassegna di spettacoli

Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Teatro Il Piccolo di Forlì sono pronti ad aprire il sipario sulla nuova edizione della rassegna dedicata alle Scuole della città. Sei spettacoli per ben 15 repliche, con molte aggiunte rispetto a quelle precedentemente annunciate in considerazione delle numerose richieste di partecipazione ricevute, che andranno in scena fino ad aprile, destinati ai bambini delle materne e agli studenti delle scuole dell’obbligo.

Ad aprire la rassegna, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio alle ore 9.30, sarà Danilo Conti della compagnia "Tcp - Tanti cosi progetti" con "Storia della terra", spettacolo ideato come un viaggio nel cosmo che ipotizza la genesi del nostro pianeta, del sistema solare; un viaggio nelle leggende che tentavano di spiegare i fenomeni naturali; infine un viaggio nell’animo umano studiandone sentimenti e paure. Seguirà, il 22 e 23 febbraio alle ore 9.30, "Il segreto di Barbablù" del "Teatro Perdavvero", spettacolo ispirato all’omonima storia raccontata da Charles Perrault. La narrazione è sostenuta dalla tecnica espressiva del “body percussion”, particolarmente efficace con il pubblico più giovane che consiste nel far suonare diverse parti del proprio corpo come se fossero delle percussioni.

Giovedì 9, venerdì 10 e mercoledì 29 marzo alle ore 9.30 sarà la volta di "Streghe" della giovane compagnia "Progetto g.g.", nuova produzione di Accademia Perduta liberamente ispirata all’omonimo racconto di Dahl che, attraverso il teatro di narrazione e di figura, vuole esplorare alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: il riconoscimento della paura e la possibilità di superarla sapendosi trasformare in piccoli eroi.

Per gli studenti delle medie, la "Factory Compagnia Transadriatica" presenta, martedì 14 marzo alle ore 9.30, "Mattia e il nonno", spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per ragazzi. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare.

La compagnia "Teatro delle Briciole" sarà in scena giovedì 30 e venerdì 31 marzo alle ore 9.30 con "La migrazione degli animali", uno spettacolo che racconta la storia di chi e? costretto ad abbandonare la propria casa e del percorso che si deve affrontare per trovarne una nuova, un cammino difficile, a volte pericoloso, fatto di sacrifici ma anche di tanta speranza. Chiude la rassegna, dal 17 al 21 aprile alle ore 9.30, "Il lupo e i sette capretti" che vede nuovamente in scena la compagnia "Tcp - Tanti cosi progetti". Lo spettacolo affronta i temi dell’ingenuità e del fidarsi delle apparenze e di come superare ostacoli e difficoltà con astuzia e collaborazione.