Traffico intenso verso la Campigna, controlli a tappeto sulla 'Bidentina': anche l'elicottero in supporto

Controlli straordinari sulla provinciale 4 "Bidentina" ad opera dei militari della Compagnia Carabinieri di Meldola, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in considerazione del notevole afflusso, soprattutto nel fine settimana, di motociclisti lungo la provinciale che porta in Campigna e spesso tristemente famosa per essere stata in passato palcoscenico di incidenti stradali, anche mortali.

I controlli si sono focalizzati soprattutto sulla velocità assunta dagli automobilisti oltre che sulla generale condotta degli utenti della strada. E' stato messo in atto un mirato servizio di controllo del territorio che ha visto impiegate durante l’intera giornata odierna le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Santa Sofia e Galeata con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi tramite specifici posti di controllo e verifica a tappeto di motociclisti in transito.

Il dispositivo si è avvalso del supporto della componente aerea con l’ausilio dei Carabinieri del XIII° Nucleo Elicotteri Forlì, che sorvolando l’arteria provinciale e, beneficiando di particolari sistemi di rilevazione video e telecamere di bordo, hanno fornito in tempo reale lo stato del traffico veicolare, consentendo alle pattuglie dislocate lungo la Sp4 di poter intervenire efficacemente per i controlli. Numerose sono state le contravvenzioni elevate al codice della strada, in particolare con riferimento al rispetto dei limiti di velocità. "I Carabinieri continuano ad invitare all’osservanza del Codice della Strada, moderando la velocità ed assumendo comportamenti di guida sicuri e consapevoli" si legge in una nota.