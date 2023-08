Trasporto scolastico, Meldola vicino ai suoi giovani: sconto del 10% sull'abbonamento annuale

La Giunta Comunale ha deliberato la riduzione del 10% sulle tariffe del trasporto scolastico per il prossimo anno 2023-2024 per tutti gli studenti meldolesi che attiveranno un abbonamento annuale Start Romagna. Tale sarà applicata automaticamente al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento. Questa misura va ad aggiungersi alla gratuità prevista dalla Regione Emilia Romagna per le famiglie con Isee inferiore ai 30.000 euro, offrendo così una agevolazione per tutti gli studenti. Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessora al Welfare Jennifer Ruffilli e l'assessore alla Viabilità Filippo Santolini si dichiarano "molto soddisfatti di questa scelta che offrirà ai ragazzi una riduzione per il prossimo anno scolastico del 10% del costo dell’abbonamento, ribadendo l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione verso i giovani meldolesi e le loro famiglie".