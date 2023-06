Alluvione, continuano i trattamenti adulticidi contro le zanzare: ecco le zone interessate

Proseguono i programmati trattamenti adulticidi contro le zanzare. Martedì, dalle 24 alle 6, saranno interessate le zone di Ronco, dalla tangenziale (via Montaspro) a viale Bidente con confine a sud via Fontanelle (Aeroporto) e a nord confine con la ferrovia (Via Dragoni) e a est via Pietro Zangheri comprendendo la zona a sud della via Emilia fino alla via della Croce in confine con il Comune di Forlimpopoli (zona 4 laghi). I trattamenti saranno eseguiti anche nell'abitato di Villafranca e San Martino di Villafranca lungo via Lughese e via Tredici Novembre e strade laterali.

Le stesse operazione saranno svolte anche a Barisano (via del Canale, via Voltuzza, compreso via Quadrifoglio nuova lottizzazione, e via Trentola fino al Canale Emiliano Romagnolo), Poggio (via Trentola e via Brugnola, compreso la via dei Pescheti dove è presente la nuova lottizzazione), Branzolino (via Tredici Novembre e via Primo Montanari fino a cartello di fine frazione), Malmissone (via Trentola compreso via Don Gino, zona nuova lottizzazione) e Roncadello (via del Canale , vie D. Antonelli; Cardinale Albornoz; A. Pasqualini zona Chiesa e Lucia Benelli; via Valpiani e via Werther Morigi, fino a nuova lottizzazione), via XIII novembre fino a cartello fine frazione; via Due Ponti da cartello inizio frazione fino alla rotatoria compreso la via Kolbe e Gerardo Mercatore).

È importante adottare le seguenti precauzioni tenere in casa gli animali durante il trattamento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati; evitare di lasciare biancheria ad asciugare all'esterno; ed evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.