Tredozio, dalla Regione 68mila euro per la messa in sicurezza del piano stradale

Ripristino di opere idrauliche danneggiate, consolidamento di versanti in frana, sistemazione di strade su cui gravano dissesti. E ancora: ricostruzione di difese spondali, oltre che recupero del corretto e sicuro deflusso delle acque di fiumi e torrenti. A Tredozio, il Comune si occuperà dell’intervento di rifacimento del muro di contenimento della scarpata a valle della strada comunale Santa Maria in Castello, e della messa in sicurezza del piano stradale (68mila euro). "Come sempre, l’obiettivo è spendere fino all’ultimo euro avuto in seguito alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, perché nessuna risorsa destinata alla sicurezza del territorio vada perduta - spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile -. Si è quindi proceduto a riprogrammare questi fondi, per permettere al più presto l’avvio di nuovi lavori”.