Trova un portafogli pieno di soldi e lo porta in Questura: non ci sono i documenti, si cerca il proprietario

Un portafogli con una cospiscua somma di denaro è stato ritrovato nella mattinata di martedì da un impiegato di banca forlivese, che lo aveva notato a terra poco prima delle otto. L'uomo ha subito preso il portafogli e lo ha consegnato alla Questura forlivese.

All'interno è stato trovato solo uno scontrino fiscale e nient’altro di utile per identificare il proprietario. A quanto sembra non vi erano infatti documenti di riconoscimento. L’esercizio commerciale che ha emesso lo scontrino, purtroppo, non ha saputo dare indicazioni utili per identificare il cliente. Il portafoglio è custodito in Questura, in attesa dell’identificazione del proprietario.