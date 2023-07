"Suo nipote si trova all'ospedale", attenzione alle telefonate truffa. Il Comune mette in allerta anziani e familiari

Tentativi di truffa nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Lo segnala, attraverso un post pubblicato sui social, l'amministrazione comunale, specificando che "sono in aumento nel nostro territorio telefonate di malintenzionati che chiedono di allontanarsi dalla propria abitazione, ad esempio, per raggiungere un proprio conoscente o parente al pronto soccorso. Si invita la cittadinanza a diffidare totalmente da queste comunicazioni, a suggerire massima prudenza a famigliari o vicini anziani, nonché a contattare le forze dell'ordine in caso di necessità".

Chi telefona cerca una persona anziana e dice di essere un medico, o un avvocato o un altro professionista, e di telefonare per avvisare che un parente stretto ha avuto un incidente o è ricoverato. Perchè questo parente possa ricevere cure, o assistenza legale, servono però molti soldi ed è quindi necessario che l'anziano fornisca contanti o gioielli ad un incaricato che passerà a ritirarli a casa. Si tratta di una truffa molto insidiosa, perchè punta sulla paura e la preoccupazione di una persona di una certa età che, magari impossibilitata in quel momento a chiamare altri parenti, si lascia convincere. La voce dall'altra parte della cornetta è molto persuasiva ed è in grado di fare leva sulle preoccupazioni delle proprie vittime.