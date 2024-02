Truffe di finti operatori Arpae, l'agenzia: "Nessun controllo sui depuratori d'acqua in casa"

In questi giorni sono stati segnalati alcuni tentativi di truffe da parte di persone che si sono presentate telefonicamente agli utenti come operatori Arpae. L'agenzia regionale ribadisce che nessuno dei suoi tecnici effettua controlli su depuratori ed erogatori di acqua di privati cittadini né di altro tipo nelle case. I tecnici Arpae non entrano mai nelle case private, se non su appuntamento per richieste da parte degli interessati. Con queste informazioni, Arpae invita i cittadini alla massima cautela e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali persone sospette che si presentano come operatori Arpae.