Sicurezza, parte il turno notturno della Polizia Locale. E Ca' Ossi avrà di nuovo il suo vigile di quartiere

La Polizia Locale effettuerà il turno notturno, dall'una alle 7 di mattina, nella notte tra venerdì e sabato. Ad annunciare l'estensione del servizio, anche se solo per una notte alla settimana, è stato il comandante del Corpo Claudio Festari. Si tratta, spiega, di una sperimentazione. Lo scopo è quello di rafforzare i servizi di sicurezza stradale anche di notte, ed in particolare una delle notti in cui c'è più traffico notturno da e per i locali di svago, vale a dire il venerdì sera.

Questo permetterà anche alle forze dell'ordine dello Stato (Polizia e Carabinieri) di liberarsi dalle incombenze dell'infortunistica stradale e quindi sorvegliare meglio il territorio. La Polizia dislocherà nel turno 1-7 una pattuglia con tre agenti, un operatore di centrale in sede e un funzionario di servizio. Questo significa che, per un giorno alla settimana, la Polizia Locale di Forlì opererà H24.

Tra le altre novità c'è anche un ritorno del “vigile di quartiere”. Il vigile di quartiere, così come il poliziotto e il carabiniere di quartiere è stata una novità introdotta una ventina di anni fa nelle forze dell'ordine per avvicinare le divise alla gente, sul modello del “bobby” inglese. “Attualmente il vigile di quartiere presta servizio in tutti i quartieri – spiega Festari -. Anche in questo caso, in via sperimentale, è stato istituito un vigile di quartiere per Ca' Ossi, in accordo con il comitato di quartiere”.

La Polizia Locale per le sue attività, dispone ora anche delle telecamere “targa system”, un sistema di lettura automatico delle targhe, volto a individuare e reprimere fenomeni pericolosi come per esempio i veicoli privi di copertura assicurativa. “Quando mi sono insediato non c'erano questi sistemi a Forlì, ora ci sono 86 ottiche, l'obiettivo è portarle a 113, grazie ai lavori in corso per montarle alla rotonda dell'Ospedaletto e quella tra viale Roma e via Zangheri”, spiega il vicesindaco, con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo. Attualmente gli incroci, svincoli della tangenziale e strade di accesso alla città sorvegliati con il “targa system” sono 32.