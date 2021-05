Ubriaco fradicio crea scompiglio fuori da un hotel: l'intervento della polizia

Gli uomini delle Volanti sono intervenuti anche in altri due casi sempre per persone in stato di ebbrezza e moleste

Completamente ubriaco ha iniziato a urlare e sbattere i pugni contro il portone di un hotel, nella zona di via Vittorio Veneto, disturbando i clienti che dormivano e impendendo ad altri di potere entrare. Sabato mattina, intorno alle 6.20, gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato sono dovuti intervenire per fermare l'uomo, un 58enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato sanzionato per ubriachezza e per lui è scattato l'ordine di allontanamento entro le 48 ore, secondo il regolamento di Polizia urbana comunale.

Altri due episodi di mancato ordine pubblico, sempre legati all'abuso dell'alcol, si sono verificati a Forlì. Venerdì sera in piazza Monte Grappa le Volanti hanno controllato un 47enne senza fissa dimora, di origini campane, perché non si sorreggeva in piedi e non riusciva neanche a stare seduto sulle panchine e disturbava i passanti. L'uomo è stato così sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico e anche per lui i poliziotti hanno fatto scattare l'ordine di allontanamento. Infine, dopo le 21.30, a Punta di Ferro è stato sanzionato un 22enne, sempre ubriaco che disturbava la quiete pubblica.