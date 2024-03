Un 8 marzo all'insegna della solidarietà, l'iniziativa del supermercato: 10 cent a scontrino in favore dei progetti di CavaRei

“Una spesa che vale di più”: è questo lo spirito dell’iniziativa promossa da Conad La Cava in occasione della festa della donna 2024. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 marzo, infatti, il supermercato di piazzale Giovagnoli devolverà 10 centesimi di euro per ogni scontrino emesso in cassa a sostegno di Cava Rei, l’impresa sociale che dal 2018 opera sul territorio forlivese a sostegno di persone disabili o svantaggiate con servizi educativi, residenziali, occupazionali e di inserimento lavorativo.

Si rinnova in tal modo l’impegno dei soci del Conad La Cava, Marco Leroy e Daniela Silvani, a sostegno della propria comunità, con un’attenzione in particolare a progetti di solidarietà che coinvolgono donne in condizioni di difficoltà. Il ricavato della erogazione sarà impiegato da CavaRei per sostenere i progetti di formazione professionale in sartoria per donne in situazione di fragilità. Il punto vendita Conad La Cava è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20,30 e la domenica dalle 8,30 alle 19.