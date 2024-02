"Un lavoro svolto con passione e professionalità", il sindaco in visita al salone di acconciatura

Il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, accompagnato dall’Assessore Zuccherelli e dai rappresentanti di Confartigianato di Forlì, Mauro Collina (Segretario) ed Elena Zanetti (Ufficio sviluppo associativo), ha fatto visita al salone di acconciatura “Zahira e Hair Style" ringraziando Zahira, Carmen e le collaboratrici per la calorosa accoglienza e si è complimentato per questa attività imprenditoriale di servizio alla persona che arricchisce l’intera città.

"Accolti con il sorriso siamo entrati nel bel salone di acconciatura “Zahira e Hair Style" che si trova a Meldola in via Cavour 129 nello storico Rione San Rocco e Praticello. Nella parole di Zahira Kanoune e di Carmen Passerini, che ha gestito questo storico negozio per tantissimi anni, traspare la passione per il proprio lavoro, quello di parrucchiera, svolto con professionalità, impegno e creatività per soddisfare le esigenze della clientela in materia di lavaggio, taglio, colore, acconciatura e cura dei capelli. Ti accorgi subito di essere di fronte a professioniste che hanno la capacità di dialogare con i clienti per comprendere i loro desideri, per consigliarli nella scelta del taglio dei capelli che meglio si adatta ai tratti del viso ed infine capaci di realizzare una acconciatura che sia di gradimento e soddisfazione".