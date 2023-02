Un nuovo polo del commercio nei pressi dell'iper, Legambiente: "24mila metri quadrati di cemento"

Il nuovo polo commerciale nei pressi del "Punta di Ferro" nel mirino di Legambiente. L'area, da 24mila metri quadrati, ospiterà varie attività. "Se c’è una cosa di cui a Forlì non si sente il bisogno sono proprio le nuove attività commerciali di medie dimensioni che non creeranno nessun nuovo posto di lavoro dal momento che altre dovranno chiudere i battenti per sempre, storia già vista con l’apertura dell’Iper - afferma Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì Cesena -. Una amministrazione attenta al bene della città e il suo miglioramento in chiave ambientale doveva e poteva trasferire quelle superfici a destinazione commerciale in una delle tante aree produttive oramai dismesse e dove abbondano capannoni vuoti da tempo, evitando così nuovo cemento e nuovo consumo di suolo, ma la scusa è sempre la stessa: “abbiamo le mani legate dalle scelte della precedente Giunta”. Il Comune di Forlì si contraddistingue ancora una volta con operazioni contrarie all’obiettivo di consumo zero di suolo e che aumenteranno le emissioni di Co2" Peccato non vedere lo stesso fermento di giugno 2020 quando si criticavano le stesse scelte scellerate".