Un nuovo volto per la Provinciale Del Carnaio dopo le frane: "A Monteguidi la strada è al sicuro"

Continuano i lavori per risolvere i dissesti che hanno coinvolto la Provinciale 26 "del Carnaio" il 16 e 17 maggio scorsi. La situazione nei pressi di Monteguidi, aggiorna il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, "è sostanzialmente risolta e il tratto di strada è sicuro. Nel dissesto tra località Fonte Paolina e Gamberini, pur migliorate le condizioni, permane un tratto di strada la cui percorribilità è meno agevole. Per questo è probabile il permanere di un senso unico alternato regolato da semaforo e un limite di transito per mezzi molto pesanti. Il tutto è comunque allo studio del servizio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena e nei prossimi giorni l'ordinanza attualmente in vigore verrà modificata".