Un progetto fatto dai giovani per i giovani: prende forma il gruppo Yepp

Anche a Forlì sta per prendere forma un gruppo Yepp, acronimo che identifica lo Youth Empowerment Partnership Programme, un progetto internazionale fatto dai giovani per i giovani. Dal 2001 viene applicato in diversi Paesi europei: promuove la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’autonomia, la responsabilità dei giovani e il loro impegno per il miglioramento delle comunità in cui vivono. In Italia esistono attualmente 12 gruppi Yepp, che coinvolgono 60 Comuni (www.yepp.it).

Il progetto trova il sostegno congiunto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che finanzia l’iniziativa, e del Comune di Forlì con il proprio Assessorato alle Politiche Giovanili, che mette a disposizione il rinnovato spazio della Fabbrica delle Candele per ospitare le future attività di Yeep. Al fine di poter attivare al più presto anche a Forlì il progetto, l’Associazione Yepp Italia è alla ricerca di un professionista per il ruolo di Coordinatore Locale, che avrà il compito di promuovere e sviluppare l’autonomia, l’assunzione di responsabilità e la cittadinanza attiva dei giovani.

Il coordinatore dovrà pertanto vantare conoscenze e competenze nei campi della progettazione sociale, del project management, della conduzione di gruppi di lavoro e del lavoro di rete sul territorio, oltre a disporre di spiccate capacità comunicative e relazionali, di visione strategica e della capacità di coinvolgere e motivare. Per lo svolgimento delle attività richieste al coordinatore locale, si ipotizza un impegno corrispondente a 2 giornate/settimana, con flessibilità per quanto riguarda l’orario e l’organizzazione del lavoro.

Nell’istruttoria delle candidature, saranno prese in considerazione tutte le esperienze, sia professionali che di volontariato, che risulteranno documentate ed eventualmente referenziabili. La selezione dei candidati avverrà tramite l’analisi comparata dei curriculum pervenuti, cui potrà seguire un colloquio individuale. I curricula vanno inviati all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecariforli.it entro il 17 settembre. Copia integrale del bando può essere scaricata dai siti web ufficiali della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Comune di Forlì. Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo 0543-1912016.