Un regalo inaspettato per la casa dei mattoncini, "Un bellissimo progetto che aiuta a socializzare"

I regali inaspettati sono sempre i più graditi. E lo sono ancora di più se arrivano come riconoscimento di una attività in cui si spendono tempo, energia e tanta, tanta passione. È per questo che Heart4Children coi suoi volontari che operano presso la Mattoncinoteca4All e il Comune di Forlimpopoli vogliono ringraziare il titolare di Gn Trasporti che, nelle scorse settimane, ha fatto recapitare in Mattoncinoteca4All tre scaffalature.

È nato tutto per caso, con la famiglia Gramuglia che ha deciso di passare un paio d'ore di gioco in Mattoncinoteca dopo che i bambini avevano conosciuto lo spazio gioco tramite una visita scolastica. "Abbiamo deciso di aiutare in qualche modo questa realtà - spiega il titolare di Gn Trasporti - per uno motivo molto semplice: perché è una bellissima iniziativa. Non solo perché aiuta i bambini a socializzare tra di loro (cosa che ormai si sta perdendo), ma soprattutto perché Mattoncinoteca4All propone un gioco di logica, di fantasia e, soprattutto, di unione. Un luogo che compie magie per la comunità di Forlimpopoli e i bambini che ne sono il futuro. Il nostro dono è un simbolo per un immenso grazie da una famiglia che non ha origini forlimpopolesi, ma orgogliosa di vivere in una città capace di suscitare entusiasmo e senso di appartenenza".

Il dono che è arrivato è veramente prezioso per i volontari e per i bimbi che, passo dopo passo, stanno costruendo una realtà significativa e ormai irrinunciabile per la città. "Prima di questa donazione eravamo un po' in deficit di spazio espositivo e di smistamento - spiega Alice Paganelli, volontaria di Heart4Children APS presso la Mattoncinoteca4All - Quando i bambini vengono in Mattoncinoteca ci chiedono di conservare le loro creazioni e ormai le scaffalature non bastavano più! Inoltre noi volontari

di Heart4Children - Associazione di Promozione Sociale partner del Gruppo Lego per progetti educativi e sociali a supporto delle vulnerabilità - siamo sempre al lavoro per smistare i pezzi donati dal Gruppo".

"Il lavoro di smistamento serve per i tantissimi progetti che abbiamo in mente - conclude Paganelli -. È un ciclo continuo di passione e collaborazione. A darci la carica per fare tutto questo sono i bambini che, quando entrano in Mattoncinoteca4All, non ne vorrebbero mai uscire; ma anche il clima di entusiasmo e condivisione che si crea fra gli adulti, come dimostra la donazione di Gn Trasporti che ringraziamo con tutto il cuore".