“Un respiro in musica”: il concerto di beneficenza in favore della ricerca scientifica

Venerdì, presso la "Scuola di Musica L'Arcangelo" (via L. Lama 2/B, Forlì), si è tenuto il terzo concerto del progetto “Un Respiro in Musica”, organizzato dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari. Protagonisti sul palco di un concerto di musica pop e rock sono stati i ragazzi e le ragazze della scuola di musica di musica "L'Arcangelo". L’intero incasso della serata (ingresso offerta libera) è stato devoluto da AMMP ODV a progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì ed a sostegno della Ricerca Scientifica sulle Malattie Rare Polmonari.

Matteo Buccioli, Presidente di AMMP, ha sottolineato: "Il terzo appuntamento del progetto 'Un respiro in musica' ci ha permesso ancor più di consolidare il legame per noi inscindibile e imprescindibile tra Musica e Respiro. la musica dà alla persona malata la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni, di mostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo. Con il progetto Un respiro in Musica abbiamo ideato un percorso che vuole condividere l’importanza di un Respiro attraverso la Musica. Questo progetto è stato reso possibile grazie all'attiva collaborazione tra AMMP e alcune delle realtà musicali del nostro territorio che colgo l'occasione per ringraziare di cuore. Il progetto Un Respiro in Musica proseguirà per coinvolgere un pubblico giovane e per aiutare a comprendere il valore e l'importanza di prevenzione e ricerca, insieme a conoscenza e consapevolezza delle problematiche legate alle Malattie polmonari, perché il Respiro è vita, il Respiro è condivisione".