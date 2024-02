Un viaggio di quattro giorni all'insegna della musica: anche il basket sostiene il Long Train Running

La Pallacanestro Forlì 2.015 al fianco delll'iniziativa "Long Train Running 2 - Musica&Pace in Viaggio" promossa dall'associazione ricreativa culturale Demodè. Realtà associativa giovanile affermata ormai da 12 anni sul territorio forlivese e nazionale, Demodè è nota per essere luogo dove l'Arte e la voglia di condividere e condividersi sono i protagonisti indiscussi da sempre. L'ambizioso progetto Long Train Running 2, patrocinato dal Comune di Forlì, avrà come protagonisti sei cantanti, di cui tre di Forlì, MonnaElisa, Matilde Montanari e Ermete, Giada di Roma, Giulia di Pistoia e Matteo di Pesaro. Tutti ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni, che condividono la passione per la musica e che a bordo di un treno in direzione a loro ancora ignota, viaggeranno per quattro giorni, raccontandosi, suonando e osservando il paesaggio scorrere.

I sei musicisti suoneranno nelle città europee di arrivo/tappa, in stile artisti di strada per condividere col pubblico di piazze e borghi la loro visione della musica. Il tutto documentato h24 da un vlogger e fotografo, Farno e Riccardo, sempre tra i 18 e i 25 anni, al fine di realizzare un nuovo docufilm. Con Long Train Running 2 - Musica&Pace in Viaggio, Demodè vuole replicare la stupenda esperienza di Long Train Running 1 ovvero far partire 6 artisti della musica emergente e provenienti da varie parti di Italia verso una meta a loro sconosciuta. Un viaggio giovane, che farà incontrare culture diverse, per vivere un'esperienza musicale unica e ambiziosa che ad un certo punto toccherà un tema sociale e del passato molto delicato che non si può anticipare perchè strettamente legato alla meta. In Long Train Running 1 fu Norimberga con le aule del processo al nazzismo a toccare l'anima e la sensibilità dei partecipanti, quest'anno sarà ancora più potente il luogo che si visiterà.

Prima della partenza prevista da Bologna il primo weekend di aprile, i cantanti di "Long Train Running 2" si esibiranno all'Unieuro Arena in occasione delle partite dell'11 febbraio contro Real Sebastiani Rieti e del 24 Febbraio contro l'Urania Milano, cantando l'Inno Nazionale di Mameli ed esibendosi nella pausa tra primo e secondo tempo. In entrambe le occasioni sarà predisposto un banchetto per la raccolta fondi a favore del nobile progetto. Il totale raccolto coprirà i costi di viaggio quali: biglietti treni e autobus, sistemazione nella città di arrivo, spese varie di viaggio essenziali e non futili. Per ogni donazione ognuno riceverà un piccolo omaggio molto speciale e unico offerto dall'associazione Demodè e tramite un utilizzo consapevole e formativo dei social anche tutti saranno in viaggio con loro grazie alle varie dirette e simili. E' possibile donare online al seguente link: https://www.gofundme.com/f/long-train-runnig-2-musicapace-in-viaggio?utm_campaign=p_lico+share-sheet-first-launch&utm_medium=social&utm_source=whatsapp