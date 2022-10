Un workshop per organizzare la “rete bio amica dei visitatori consapevoli”

L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese organizza dei Workshop nei quali si realizzerà sia l'attività di formazione e informazione che un'attività più pro-attiva volta all'individuazione di soggetti, ruoli, modalità di pianificazione strategica e operativa con un lavoro di analisi e progettazione partecipata nel territorio per creare la “Rete Bio amica dei visitatori consapevoli”. L'obiettivo è quello di attrarre sul territorio, dei 14 Comuni, visitatori interessati e motivati a realizzare "esperienze" fortemente condizionati dal valore della biodiversità e dall'opportunità di conoscere e apprezzare il territorio attraverso le produzioni bio e dei suoi attori protagonisti. Coinvolgendo operatori, imprenditori, enti e associazioni locali e tutti coloro che a vario titolo possono contribuire a costruire una proposta turistica in linea con gli obiettivi di progetto.

Una vera rete tematica di operatori economici e stakeholder impegnati nelle filiere corte biologiche (produzione, allevamenti, trasformazione e commercializzazione ma anche, fattorie agrituristiche-didattiche, commercianti e operatori della ricettività e della ristorazione, ecc..) allo scopo di valorizzare tale sistema come Comunità Ospitale, Energetica dove si possono applicare i principi del welfare di comunità e favorire la frequentazione ambientale, didattica e turistica. Di tutto questo ne parleremo in tutte le vallate forlivesi, anche in diretta streaming link: https://meet.google.com/xtq-rjmd-poh?authuser=0 nelle giornate di: - 3/10 ore 18.00 presso la sala consigliare del Comune di Civitella di Romagna per i Comuni di Meldola, Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia - 5/10 ore 18.00 presso la sala consiliare del Comune di Predappio per i Comuni di Predappio e Premilcuore - 7/10 ore 18.00 presso il Teatro di Rocca San Casciano per i Comuni di Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro Terme - 11/10 ore 18.00 presso la sala consiliare del Comune di Forlimpopoli per i Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro - 14/10 ore 18.30 presso l'Auditorium del Comune di Tredozio in Piazza Vespignani per i Comuni di Tredozio e Modigliana Modererà gli incontri Fausto Faggioli Vicepresidente di BAI Tour Borghi Autentici d’Italia coordinatore del progetto “Rete Bio amica dei visitatori consapevoli”. Vi aspettiamo per una collaborazione e scambio di idee per un nuovo sviluppo sostenibile del territorio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il Presidente Francesco Tassinari