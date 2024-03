Per Pasqua una lotteria a favore della scuola dell'infanzia il "Giardino dei Sogni"

In occasione di Pasqua, il Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia il "Giardino dei Sogni" ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi a favore delle attivita’ della scuola. Hanno aderito all’iniziativa Conad Superstore Ronco, Estetica Bliss, Frutta e verdura Nardiello Maria, Frutta e verdura Godoli, Gelateria Le Conserve, Le borse di Leo, Ferramenta del Ronco, Magic Gel, Ristorante Peter Pan, Le Tentazioni, Forno Il Salice, Bar dell’Angolo, Bar Arcobaleno, Piadineria, Ronco, Foto Ottica Giuliani, Il Mughetto, La Cremeria Gelateria, Gelateria De Fanti, Centro Didattico, Edicola del Ronco e Farmacia del Ronco. Il comitato dei genitori ringrazia "tutte le attivita’ commerciali che si sono dimostrate molto disponibili e estremamente gentili nel donare numerosissimi premi per tale iniziativa".