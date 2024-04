Una nuova area di sgambamento per cani a Roncadello: "Dalla giunta Zattini interesse per il benessere animale"

Una nuova area di sgambamento per cani a Roncadello. "Un'ottima notizia per gli amanti degli animali del quartiere - afferma il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini -. L'opera che sta per sorgere è una delle nuove aree di sgambamento per cani che andranno presto ad arricchire il territorio comunale di Forlì, che attualmente ne vanta 21. Questa amministrazione conferma il suo interesse per la centralità della salute e del benessere degli animali nella sua politica".

"Un plauso doveroso - prosegue il consigliere della Lega - è da rivolgere all'amministrazione per il grande lavoro di manutenzione effettuato negli ultimi 5 anni dai servizi, con la sostituzione parziale o totale delle reti metalliche degli sgambatoi e altri interventi manutentivi importanti volti a rendere sicure e fruibili queste aree".

"Di recente proprio lo sgambatoio del Parco di Via Dragoni ha visto un importante lavoro di manutenzione che ha compreso la chiusura e messa in sicurezza di alcune buche pericolose - conclude -. Ci tengo in particolar modo ad evidenziare l'audacia con cui sono stati portati alcuni servizi nel forese forlivese dal momento che questo sgambatoio va aggiungendosi a quello che venne installato a Villafranca nell'aprile del 2021".