Una realtà esperta nel campo dell’autismo: la Fondazione Fornino Valmori Onlus compie dieci anni

Mercoledì 27 settembre, in occasione del suo decimo anniversario, la Fondazione Fornino Valmori Onlus, il centro sociale e riabilitativo dedicato all’autismo, presso la propria sede, nel cuore delle colline romagnole tra Forlimpopoli e Bertinoro, in via Meldola, si racconta e presenta le prospettive future in un incontro per gli addetti al settore, tra cui esperti di salute mentale, assistenti sociali, psicologi, e le istituzioni. Un evento significativo, dove l'ospite d'onore, il professor Ianes, autorevole voce nel campo della pedagogia dell'inclusione, offrirà il suo contributo prezioso.

Dalla Fondazione Fornino Valmori Onlus che rappresenta il cuore, la testa e l’ossatura di questo ambizioso progetto sociale, è nata la Cooperativa sociale “Insieme per Crescere” che persegue la mission, i valori e che gestisce quotidianamente gli spazi e le strutture di proprietà della Fondazione stessa. Dopo i saluti ufficiali, il co-fondatore e presidente della citata Fondazione, Vincenzo Fornino, aprirà il convegno, seguito dagli interventi del presidente della cooperativa sociale “Insieme per Crescere” Luca Versari e della coordinatrice di struttura Sara Alessandrini e si concluderà con l’autorevole intervento del professor Dario Ianes. In questa occasione speciale, la Fondazione si apre agli ospiti, offrendo la possibilità di visitare gli spazi dove i ragazzi svolgono le loro attività quotidiane per lo sviluppo delle loro autonomie, con l’apporto di operatori qualificati nei vari laboratori.

L’evento sarà organizzato e condotto da Veronesi Namioka, ed è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bertinoro, Meldola e Forlimpopoli, con il supporto tecnico della tipografia "Il Passatore" e della ditta "Allestimenti e Pubblicità". Dieci anni fa, le famiglie Fornino e Valmori investirono risorse e passione per realizzare il loro sogno accarezzato lungamente: creare un centro che accogliesse ragazzi affetti da autismo. L'obiettivo era promuovere un ambiente in cui le barriere venissero abbattute, consentendo relazioni autentiche e superando il limite della disabilità. Mercoledì la Fondazione Fornino Valmori si racconterà condividendo il suo impegno quotidiano nel migliorare la qualità di vita dei ragazzi attraverso un'osservazione costante dei loro bisogni e mostrando con orgoglio i risultati ottenuti nel corso degli anni, rafforzati dal riconoscimento delle famiglie e dei servizi con cui collabora. Nata con l'obiettivo di fungere da ponte tra i giovani ospiti e le prospettive di autonomia, valorizzando le attitudini individuali attraverso l'ascolto, l'affetto e la creatività, oggi, questa realtà garantisce la qualità dei servizi offerti e rappresenta un centro che valorizza l'inclusione.

Sviluppandosi su una superficie di 220.000 metri quadrati, il centro offre laboratori creativi, alloggi confortevoli, stalle, serre e campi sportivi, costituendo un vero e proprio punto di riferimento in costante crescita e garantendo una sempre maggiore sostenibilità. La vera forza motrice sta nel team di esperti e professionisti che accompagnano quotidianamente i trenta ospiti, provenienti da ogni angolo d'Italia, impegnati in uno sviluppo comportamentale e in interventi personalizzati volti a valorizzare le abilità di ciascuno e a sperimentare percorsi di autonomia innovativi. Proprio per questo il centro ha investito risorse in appartamenti singoli per quei ragazzi che hanno raggiunto traguardi di autonomia specifici.

Sin dalla sua nascita, la Fondazione Fornino Valmori con la Cooperativa Insieme per crescere si sono impegnate a spezzare il silenzio che troppo spesso circonda l'autismo, fornendo sostegno e speranza a numerose famiglie. La storia di questa realtà è un sogno che si è concretizzato, incarnando una risposta tangibile e significativa alla cruciale questione del "dopo di noi", andando ben oltre il semplice rapporto genitori-figli.