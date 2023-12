Università, il Master in City Management ha diplomato 305 studenti. Aperte le iscrizioni per la 22esima edizione

Si sono aperte le iscrizioni al Master in City Management, diretto da Luca Mazzara, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna (Campus di Forlì). Giunto alla 22esima edizione e promosso dall’Università di Bologna tramite il Dipartimento di Scienze Aziendali al Campus di Forlì in collaborazione con Ser.In.Ar., il Master rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano per quanto concerne la formazione economica, aziendale e politica riferita al governo delle dinamiche del territorio locale. Alcuni numeri ne sono una reale testimonianza: 21 edizione effettuate, 305 studenti diplomati, 16 fra docenti, consulenti e manager, oltre 65 amministrazioni pubbliche locali coinvolte nel progetto.

Gli obiettivi del Master, che rilascerà 60 crediti universitari, puntano alla formazione di professionisti (direttori generali, dirigenti, figure apicali e consulenti) in grado di orientare e innovare l’operatività di amministrazioni e aziende pubbliche, in merito a processi, metodologie e strumenti di pianificazione, rendicontazione e controllo, in contesti complessi come quelli di tali enti. L’iter formativo è rivolto a laureati già inseriti nelle P.A., a neo laureati che puntino a ruolo dirigenziali in tali contesti e a liberi professionisti (commercialisti, revisori, consulenti) che intendano sviluppare competenze nell’ambito del miglioramento della res pubblica.Il Master ha una durata complessiva di 220 ore di lezione frontale, a cui ne vanno aggiunte ulteriori 300 di stage presso strutture pubbliche convenzionate. Al termine del master e dello stage, ogni corsista, quale prova finale, dovrà sviluppare un project work incentrato su un tema preventivamente concordato, che verrà discusso alla presenza di un’apposita commissione.

L’iter formativo sviluppa 15 insegnamenti sulle seguenti tematiche: pianificazione strategica e governance territoriale, sharing cities, politiche di marketing territoriale, finanza locale e project financing, diritto degli appalti pubblici nazionali e comunitari, programmazione e controllo nella pubblica amministrazione, strategic lab, analisi economico-finanziaria del gruppo locale, gestione della performance nel settore pubblico, trasformazione digitale nella pubblica amministrazione, sostenibilita?, accountability e rendicontazione sociale, programmazione, progettazione e valutazione dei fondi europei, leadership e gestione dei processi di cambiamento e gestione del bilancio armonizzato.

E’ possibile iscriversi al Master entro il 31 gennaio alle ore 13,00. Per iscriversi, è necessario consultare il bando: https://master.unibo.it/citymanagement/it/ammissione

Per ulteriori informazioni: polofo.mastercity@unibo.it