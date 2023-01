Urbanistica, ampliamento di un'attività in via Bianco da Durazzo: indetta la Conferenza dei servizi

E' indetta la Conferenza dei servizi per la valutazione della domanda per avvio di procedimento unico per l’ampliamento degli spazi a servizio dell’attività esistente in via Bianco da Durazzo in Forlì in variante allo strumento urbanistico comunale. "I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono chiedere di partecipare, compilando apposito modulo, che dovrà pervenire all'Unità Suap entro le ore 13 del 13 febbraio", informa il Comune. L'avviso e la modulistica sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.comune.forli.fc.it