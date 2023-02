Scritte anarchiche contro il campus, nel mirino anche il ministro Nordio

Nuove scritte di presumibile origine anarchica sono comparse nella zona dell'Università nella giornata di mercoledì. Ignoti hanno vergato con la vernice di una bomboletta spray rosa scritte contro il regime detentivo di massima sicurezza del '41 Bis' e inneggianti alla liberazione di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Milano al centro di diversi raid, anche all'estero, da parte dei gruppi anarchici.

Le scritte sono state disegnate sull'asfalto proprio di fronte all'ingresso "storico" del campus, quello di piazzale Solieri, che però da accesso principalmente agli uffici amministrativi, in quanto l'ingresso principale degli studenti è su viale Corridoni. Scritte sono comparse anche sulla palizzata di recinzione del vicino cantiere, sempre all'interno del campus, per la ristrutturazione di un ex padiglione ospedaliero abbandonato Sauli-Saffi. In quest'ultimo caso gli ignoti hanno contestato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.