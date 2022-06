Vasto incendio di vegetazione coinvolge anche i pannelli fotovoltaici, al lavoro 7 squadre dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione per domare un vasto rogo alimentato dal vento. Sabato mattina, poco dopo le 12, 7 squadre con 10 mezzi, provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento di Rocca San Casciano, dai distaccamenti volontari di Civitella di Romagna e Modigliana, sono intervenute in via Scaletta, nel comune di Forli. I pompieri si sono precipitati sul posto per domare un incendio di vegetazione che ha coivolto anche un campo di pannelli fotovoltaici, per un totale di 4 ettari. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme alimentate dal forte vento e bonificare l'area interessata. Sul posto Carabinieri Forestali e Polizia Locale per la viabilità.