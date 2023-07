"Vecchiazzano è senza un campetto da basket", la lettera di un gruppo di adolescenti: "Il Comune ci aiuti a realizzare il nostro sogno"

"Ci piacerebbe che il Comune ci aiutasse a realizzare il nostro sogno: costruire un campo da basket a Vecchiazzano". E' la lettera firmata da un gruppo di adolescenti del quartiere (Tommaso, Gabriele, Jacopo, Mattia, Andrea, Alberto, Filippo e Jacopo). "Tutti noi, oltre ad essere amici, abbiamo in comune la passione per la pallacanestro - scrivono gli otto ragazzi -. Purtroppo nel nostro quartiere non è presente un campo da basket all’aperto, dove poter ritrovarci e divertirci tutti insieme. Se vogliamo allenarci siamo costretti a farci accompagnare in auto dai nostri genitori al campetto più vicino che si trova a qualche chilometro di distanza dalle nostre case".

Quanto alla realizzazione del campetto, aggiungono, "siamo sicuri che si possa individuare uno spazio adatto a questo scopo, basta solo volerlo. Sappiamo che il Comune ha problemi più importanti di cui occuparsi, ma siamo sicuri che la realizzazione di questo spazio contribuirebbe a migliorare il quartiere in cui viviamo e diventerebbe un punto di aggregazione per tanti ragazzi come noi. Fino a qualche anno fa il campo c’era, ma è stato demolito per fare spazio al nuovo teatro parrocchiale".

Concludono i ragazzi: "Siamo sicuri di non essere i soli ad avere questo desiderio. Sarebbe bellissimo uscire di casa a piedi, con il pallone tra le mani e raggiungere il “nostro” campetto per incontrarci e divertirci, senza scomodare i nostri genitori che sono molto impegnati e non sempre sono disponibili ad accontentarci. Speriamo che la nostra richiesta possa raggiungere qualche appassionato come noi che capisca le nostre esigenze".