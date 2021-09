Natale arriva con 3 mesi d'anticipo: super vincita al Gratta e Vinci, 5 euro si trasformano in 500mila

Una cifra con molti zeri. Già incassati. La sorpresa è arrivata martedì mattina attraverso una lettera. Poche parole, un "grazie", e la fotocopia di un gratta e vinci vincente. Non una somma qualunque, bensì 500mila euro. Un tagliando della serie "Tutto per tutto" da cinque euro, che cambierà in meglio la vita di un cliente che poco più di due settimane fa si è presentato alla tabaccheria di Daniele Naldini, in piazza IV Novembre a Galeata. Ancora ignota l’identità del fortunato acquirente, che si è fatto vivo alla ricevitoria attraverso una lettera anonima. Quel che è certo è che ha già riscosso la preziosa somma.

"Martedì è arrivata la fotocopia del biglietto con scritto "grazie" attraverso una lettera - esordisce l'esercente -. All'inizio pensavo che fosse uno scherzo, poi ho interpellato le Dogane del Monopolio ed è emerso che la somma è stata già incassata e al sicuro nel conto corrente". Un biglietto, baciato dalla Dea Bendata, che "potrebbe essere stato acquistato circa 15 giorni fa - è l'ipotesi del tabaccaio -, perchè ci vuole circa una settimana per la riscossione". Ora è partita la caccia ai "mister x". Che sia qualcuno del paese? "Senz'altro - sorride l'esercente -. La tabaccheria è in pieno centro e lavoro con la gente del posto. Raramente ci sono dei forestieri, ma mai dire mai. Speriamo che sia qualcuno del paese e che ne abbia bisogno".

Dopo la lettera arriverà anche un regalo del fortunato vincitore? "Magari - ironizza sempre Naldini -. Speriamo che venga riconosciuto qualche merito anche al tabaccaio. Non so una cena o un weekend. Accettiamo tutto". Già in passato il punto vendita aveva avuto modo di dispensare vincite, ma mai vicine a questa cifra: "Ci sono state vincite da 10mila euro, ma 500mila euro penso che sia la prima volta per tutta la vallata". Una lettera che ha scioccato Naldini: "Ha cambiato la giornata all'improvviso. Faremo un po' di festa, ma speravamo che prima si facesse vivo il vincitore".

Magari è già passato per Piazza IV Novembre, continuando una vita normale: "Può darsi, ma io non ho visto nulla - sorride ancora il tabaccaio -. Ma non è un problema. Purtroppo a noi esercenti non aspetta nulla su queste vincite, ma se arriva qualcosa ben venga. Il nostro compito finisce al momento della vendita". Natale a Galeata è così arrivato con tre mesi d'anticipo. Chissà che il 25 dicembre sotto l'albero dei paesi non ci siano belle sorprese. Si attendono novità.