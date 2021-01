La mano del nipotino viene baciata dalla fortuna: il gratta e vinci gli frutta una bella somma

Sansovini ha quindi provveduto ad attivare la prenotazione della vincita come da procedura in questi casi

Pochi giorni fa la Dea Bendata aveva bussato alla porta della "Tabaccheria Bondi" di viale Dell'Appennino, regalando 10mila euro ad un fortunato cliente che aveva acquistato un gratta e vinci da 3 euro. Questa volta la signora Fortuna, con la sua valigetta carica di soldi, ha fatto visita a Forlimpopoli, al Bar Snoopy, di via Ho Chi Min, 34. Un cliente abituale ha acquistato al punto vendita un tagliando della serie "Doppia Sfida" da 5 euro nei giorni scorsi. E lunedì mattina si è presentato al locale gestito da Fabio Sansovini, mostrando felice il biglietto vincente. Diecimila euro grazie al numero fortunato 47.

"Era ovviamente contento - dice l'esercente -. Ha confessato che l'ha grattato il nipotino". Sansovini ha quindi provveduto ad attivare la prenotazione della vincita come da procedura in questi casi e nel giro di qualche giorno il cliente riceverà il bonifico della vincita direttamente sul suo conto. Non è la prima volta che il Bar Snoopy viene baciato dalla fortuna: "In passato abbiamo avuto col gratta e vinci almeno quattro vincite da 10mila euro, ma ce ne sono state anche col Superenalotto. Inoltre durante il lockdown ci siamo trovati sotto la porta d'ingresso la fotocopia di un tagliando da 50mila euro, ma nessuno ci ha fatto sapere più nulla".