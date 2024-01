Volontariato, tempo di bilanci per Auser Forlì: "Soci in aumento, conferma di un interesse rinnovato"

Si è chiuso un 2023 di grande impegno per Auser Forlì. Alle normali attività dell’Associazione, infatti, si sono aggiunte le numerose collaborazioni prestate nel periodo dell’alluvione: che per fortuna non ha colpito direttamente i centri operativi Auser dislocati nel territorio (10, in 12 Comuni), ma ha coinvolto i volontari in numerose iniziative di supporto, dalla distribuzione di cibo alle collaborazioni con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco in collina, fino alla presenza organizzata a Punta di Ferro a Forlì per la distribuzione dei pacchi agli alluvionati. Il 2023 ha anche registrato un ottimo riscontro in termini di soci: delle 2440 persone che si sono associate nell’anno appena concluso, circa 400 sono nuovi, a conferma di un interesse rinnovato e di un ricambio necessario dopo gli anni della pandemia, che avevano inevitabilmente impattato anche sulla partecipazione.

"Abbiamo puntato molto sulle attività socializzanti, oltre che sui servizi abitualmente svolti in favore delle persone anziane o svantaggiate - sottolinea Maria Luisa Bargossi, presidente di Auser Forlì -. Progetti realizzati in collaborazione con altre associazioni, iniziative basate su bandi finanziati dalla Regione, interventi nelle scuole. Cito in particolare la bellissima iniziativa “nonni e nipoti”, un modo intelligente per far interagire le diverse generazioni, permettendo loro di scambiarsi esperienze ed energie, come accadeva un tempo nelle case”.

Una serie di attività che proseguiranno anche nel corso del 2024, con l’obiettivo di far crescere i volontari. “Solo i volontari garantiscono la durata nel tempo. Nel 2024, Auser a livello nazionale compie 35 anni: ma con tutto quel che è cambiato nel terzo settore in questo lasso di tempo c’è la necessità di rinnovare tante cose, pur nel mantenimento del rispetto dei valori. Per questo lancio un appello per la ricerca di nuovi volontari: serve aiuto da parte dei cittadini, ciascuno per quello che può e che ha, come tempi e competenze. Ce n’è per tutti, e c’è bisogno di tutti. E vorrei dire che non si tratta solo di aiutare gli altri: il volontariato è anche una prospettiva di ingaggio per tante persone che rischiano di trovarsi senza ruolo, magari dopo aver chiuso la vita lavorativa. E’ una grande opportunità di coinvolgimento…”.