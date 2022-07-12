Maturità 2022, tutti i voti del Liceo Classico: per 38 ragazzi un diploma da 100, anche sei lodi
Sono 234 i diplomati, 38 dei quali col massimo dei voti. E ci sono anche sei lodi
Maturità 2022 conclusa al Liceo Classico "Morgagni" di Forlì. Sono 234 i diplomati, 38 dei quali col massimo dei voti. Si tratta di Matteo Nanni, Mattia Biserni, Irene Zoffoli, Anna Cabassi, Alice Perrone, Beatrice Amaducci, Chiara Bombardi, Waad Medfai, Sabrina Rocchi, Rachele Sansoni, Roberta Di Palma, Giulia Maccora, Anna Righi, Alisea Succi, Letizia Maria Venturini, Sofia Freschi, Gaia Montaldo, Allegra Morgagni, Camilla Quadrelli, Jasmine Ward, Carlotta Ricciato, Maria Adele Ciani, Gaia De Luca, Annachiara Naldini, Martina Spada, Giulia Achilli, Mattia Casadei, Giulia Pellegrini, Giada Rispi e Marta Venturi, mentre è arrivato il diploma con lode per Maddalena Bastianini, Elena Pagliai, Bianca Principato, Aurora Dozio, Arianna Turrinunti e Sofia D'Alesio.
LE PAGELLE DEL CLASSICO: Le medie dall'8 in su
Sono 1.130 gli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato il Classico. Di questi 950 sono stati promossi, 135 ammessi col giudizio sospeso, mentre i bocciati sono 45. Sono 58 i ragazzi che hanno conseguito la media superiore all'8, mentre ben 50 coloro che sono stati promossi con una media superiore al 9.
I centisti
NANNI MATTEO 5AC LICEO CLASSICO 100
BISERNI MATTIA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 100
ZOFFOLI IRENE 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 100
CABASSI ANNA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 100
PERRONE ALICE 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 100
AMADUCCI BEATRICE 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
BOMBARDI CHIARA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
MEDFAI WAAD 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
ROCCHI SABRINA 5BC LICEO CLASSICO 100
SANSONI RACHELE 5BC LICEO CLASSICO 100
DI PALMA ROBERTA 5BL LICEO LINGUISTICO 100
MACCORA GIULIA 5BL LICEO LINGUISTICO 100
RIGHI ANNA 5BL LICEO LINGUISTICO 100
SUCCI ALISEA 5BL LICEO LINGUISTICO 100
VENTURINI LETIZIA MARIA 5BL LICEO LINGUISTICO 100
FRESCHI SOFIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
MONTALDO GAIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
MORGAGNI ALLEGRA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
QUADRELLI CAMILLA 5CL LICEO LINGUISTICO 100
WARD JASMINE 5CL LICEO LINGUISTICO 100
RICCIATO CARLOTTA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
CIANI MARIA ADELE 5DL LICEO LINGUISTICO 100
DE LUCA GAIA 5DL LICEO LINGUISTICO 100
NALDINI ANNACHIARA 5DL LICEO LINGUISTICO 100
SPADA MARTINA 5DL LICEO LINGUISTICO 100
ACHILLI GIULIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
CASADEI MATTIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
PELLEGRINI GIULIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
RISPI GIADA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
VENTURI MARTA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100
I centisti con lode
BASTIANINI MADDALENA 5AC LICEO CLASSICO 100 E LODE
PAGLIAI ELENA 5AC LICEO CLASSICO 100 E LODE
PRINCIPATO BIANCA 5AC LICEO CLASSICO 100 E LODE
DOZIO AURORA 5BC LICEO CLASSICO 100 E LODE
TURRINUNTI ARIANNA 5BC LICEO CLASSICO 100 E LODE
D'ALESIO SOFIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 100 E LODE
Tutti i voti
SALVETTI LUCIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 60
FRANGU MARTINA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 60
LA TORRE MASSIMO DOMENICO 5BL LICEO LINGUISTICO 60
FERREIRA DE SOUSA KAUE 5CL LICEO LINGUISTICO 60
ANTONIAZZI ALICE 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 60
BRUSI CHIARA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 60
CASALBONI ENRICO 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 61
MONTANARI DANIELE 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 61
LUCIANI TOMMASO 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 62
BONETTI ELENA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 63
MORAMARCO STEFANIA 5AC LICEO CLASSICO 64
MONTANARI MAYA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 64
CIMATTI ELISABETTA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 64
NANNI TOMMASO 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 65
VALBONESI ALEKSANDRA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 65
ZATTINI PIETRO 5BC LICEO CLASSICO 65
CAVALLI CHIARA 5CL LICEO LINGUISTICO 65
TOLFA LEONARDO 5BC LICEO CLASSICO 66
MANCOSU GIULIO 5CL LICEO LINGUISTICO 66
INDELICATO GIADA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 66
RAIES MANUEL 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 66
GREGORIO NICOLE 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 66
MALTONI ANNA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 66
GERDANI GERALD 5AC LICEO CLASSICO 67
ZANETTI CARLOTTA 5CL LICEO LINGUISTICO 67
CASADIO GIACOMO 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 68
HUQI SINDI 5BL LICEO LINGUISTICO 68
MALTONI CATERINA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 68
SEVERI EMANUELE 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 68
CAVALLUCCI GIADA 5CL LICEO LINGUISTICO 68
MAGNI FEDERICA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 69
CENATIEMPO IOLANDA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 70
FALL ADAMA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 70
CAPPELLI GIULIA 5BC LICEO CLASSICO 70
ROSSI ANITA 5BL LICEO LINGUISTICO 70
IACCO SOFIA PAOLA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 71
ZANONI MICHAEL 5BL LICEO LINGUISTICO 71
CELLI MARIANNA 5DL LICEO LINGUISTICO 71
GIANNELLI ANDREA 5AC LICEO CLASSICO 72
MENGOZZI FILIPPO 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 72
TAROZZI CHIARA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 72
BISERNI BENEDETTA MARIA GRAZIELLA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 72
PETROCELLI DANILO 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 72
IMOLESI ALESSIA 5CL LICEO LINGUISTICO 72
MELONI ARIANNA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 72
BAGIONI ASIA 5DL LICEO LINGUISTICO 72
FONTANA ALYSSA 5DL LICEO LINGUISTICO 72
TRIANI GAIA 5DL LICEO LINGUISTICO 72
VINCENZI CHIARA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 73
BERGAMASCHI LAURA 5CL LICEO LINGUISTICO 73
THANASI PATRIZIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 73
MASSA SOFIA 5AC LICEO CLASSICO 74
CIANI ADAM 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 74
SABELLA ALESSIA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 74
MONACELLI SOFIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 74
BRUSCHI MELISSA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 74
CROCIANI SOFIA 5CL LICEO LINGUISTICO 74
VALENTINI ERICA 5CL LICEO LINGUISTICO 74
GALASSI CHIARA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 74
RUSTICALI ALICE 5AC LICEO CLASSICO 75
ANTONINI FILIPPO 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 75
MANTELLINI FRANCESCA 5BC LICEO CLASSICO 75
IAVARONE MARIA BEATRICE 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 75
BELLINI REBECCA 5CL LICEO LINGUISTICO 75
TROCCHIA SAMUELE 5CL LICEO LINGUISTICO 75
XHEBEXHIU GRISELDA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 76
FILIPPI MATILDE 5CL LICEO LINGUISTICO 76
ZORZAN GRETA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 76
GIRANI ELISABETTA 5AC LICEO CLASSICO 77
GRILANDA FRANCESCO 5AC LICEO CLASSICO 77
MORELLI NICOLE 5AC LICEO CLASSICO 77
GOJCAJ AMENDA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 77
POLI ANDREA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 77
AQUILINO ALICE 5BL LICEO LINGUISTICO 77
VERZI' MATILDE 5BL LICEO LINGUISTICO 77
MAZZANTI LUCIA 5CL LICEO LINGUISTICO 77
SANGUINETTI CHIARA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 78
CHIADINI ALESSANDRO 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 78
NAPPO MANUELA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 78
POLEZZO MATTEO 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 78
PALAZZI PIETRO 5BC LICEO CLASSICO 78
BALDACCI DIANA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 78
GIORDANI MATTIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 78
TASSINARI CESARE 5AC LICEO CLASSICO 80
BIANCOLELLA ELEONORA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 80
AMADUCCI IRENE 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 80
CORZANI ALICE 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 80
MAESTRI LETIZIA 5BC LICEO CLASSICO 80
ZATTONI LUCIA 5BC LICEO CLASSICO 80
CORTESI AGNESE 5BL LICEO LINGUISTICO 80
PORTOLANI VIOLA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 80
SEMATI MICAELA 5CL LICEO LINGUISTICO 80
SANSOVINI NAMIE 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 80
DUSHKU DEBORA 5DL LICEO LINGUISTICO 80
POMPIGNOLI SARA 5DL LICEO LINGUISTICO 80
SAMORI' JESSICA 5DL LICEO LINGUISTICO 80
RAVAIOLI MICHELE 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 81
FABBRI NOEMI 5BL LICEO LINGUISTICO 81
FATICANTI GIORGIA 5BL LICEO LINGUISTICO 81
ROSSI SAMUELE 5BL LICEO LINGUISTICO 81
VERSARI CAROLINA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 81
MITRUSHI REBEKA 5DL LICEO LINGUISTICO 81
FABBRINI SOFIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 82
FABBRI GINA 5BC LICEO CLASSICO 82
CONTI ALISSIA 5CL LICEO LINGUISTICO 82
CIANCI ARIANNA GIULIA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 82
DE MARTINO SARA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 82
MEI LEONARDO 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 83
FLAMIGNI ALICE 5BL LICEO LINGUISTICO 83
BOSCHERINI SARA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 83
MANCINI MARTINA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 84
SALETTI FRANCESCA 5BC LICEO CLASSICO 84
CIPRO BEATRICE 5BL LICEO LINGUISTICO 84
BEN ALI ELINE 5DL LICEO LINGUISTICO 84
STRAZZERI ELISA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 84
VITALI MARTINA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 85
GONDOLINI LINDA 5BL LICEO LINGUISTICO 85
NERI NICOLE 5DL LICEO LINGUISTICO 85
LAZZARINI ENRICO 5AC LICEO CLASSICO 86
UGUZZONI CHIARA 5AC LICEO CLASSICO 86
PEPE SIMONE 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 86
BANDINI CHIARA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 86
BRANDINELLI BIANCA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 86
FERRARA DEBORA 5CL LICEO LINGUISTICO 86
BRASINI SARA 5DL LICEO LINGUISTICO 86
SIMEUNOVIC DRAGANA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 86
PIGNATELLI GIADA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 87
BIAVATI ANNA 5BL LICEO LINGUISTICO 87
FARNETI GIULIA 5BL LICEO LINGUISTICO 87
LANDI EMMA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 87
FIORENTINI FIAMMA 5CL LICEO LINGUISTICO 87
CHAFOUI ILHAME 5DL LICEO LINGUISTICO 87
MUCELI GIULIA 5DL LICEO LINGUISTICO 87
RICCI CHIARA 5AC LICEO CLASSICO 88
PERRONE CRISTIANO 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 88
TOSI NICOLE 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 88
BAGNI MARTA 5BC LICEO CLASSICO 88
BILLI MARIA FEDERICA 5BC LICEO CLASSICO 88
ORIOLI CAMILLA 5BL LICEO LINGUISTICO 88
ANGELINI ALESSIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 88
GIORGETTI CHIARA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 88
MALPEZZI ELISA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 88
DANTI EVA 5CL LICEO LINGUISTICO 88
MARTANO MICHELE 5CL LICEO LINGUISTICO 88
MONTONE RACHELE 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 88
BELLARDI MAYA 5DL LICEO LINGUISTICO 88
GENASI GIULIA AMEDEA 5BL LICEO LINGUISTICO 89
MICHELACCI BENEDETTA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 89
SELVI LUCIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 89
TASSANI MARGHERITA 5DL LICEO LINGUISTICO 89
FLAMIGNI SIMONE EMMANUELE 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 90
GIRELLI GAIA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 90
RUSU ISABELA CLAUDIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 90
FABBRI LUCIA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 90
TANI LUNA CHIARA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 90
GAETANI MARTINA 5BL LICEO LINGUISTICO 90
KOLAJ ANJEZA 5CL LICEO LINGUISTICO 90
ARIANTE GIORGIA 5DL LICEO LINGUISTICO 90
MAGISTRI MILENA 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 91
BERTO GINEVRA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 91
ALBONETTI ALICE 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 91
BABINI ELIA 5BL LICEO LINGUISTICO 92
SPINELLI ALESSANDRO 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 92
CAPUTO CHIARA 5CL LICEO LINGUISTICO 92
GHETTI EMANUELE 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 92
BALDONI GABRIELE 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 92
POMPIGNOLI ALICE 5BL LICEO LINGUISTICO 94
MARZOCCHI ALLEGRA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 94
LOMBARDI EMANUELE PIO 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 95
ZAMBONI CECILIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 95
BETTI ALESSANDRO 5BL LICEO LINGUISTICO 95
GIGANTE GIULIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 95
RICCI SARA 5CL LICEO LINGUISTICO 95
BOATTINI GIADA 5DL LICEO LINGUISTICO 95
MINARDI FILIPPO 5DL LICEO LINGUISTICO 95
LOLLI BEATRICE 5AC LICEO CLASSICO 96
PETRAZZUOLO DAVIDE 5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S 96
RAVAGLIOLI MATILDE 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 96
STINZIANI SILVIA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 96
SANTANDREA IPPOLITA GINEVRA 5BC LICEO CLASSICO 96
VALENTINO ALICE 5BL LICEO LINGUISTICO 96
MARZOCCHI LUCIA 5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 96
ZHANG ELISA 5CL LICEO LINGUISTICO 96
BARTOLETTI GIULIA 5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 96
MAMBELLI MARIA TEA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 97
VOLTURO ARIANNA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 97
CARNEVALE GIULIA 5DL LICEO LINGUISTICO 97
PORTOLANI ANNA 5AC LICEO CLASSICO 98
CONTE SIMONA 5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC 98
GUADAGNO ANGELICA 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 98
SALAROLI MARIA VITTORIA 5BC LICEO CLASSICO 98
DE FAZIO ANGELA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 98
GHETTI FRANCESCA 5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 98