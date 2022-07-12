rotate-mobile
Martedì, 12 Luglio 2022
Nubi sparse e schiarite
Accedi
Maturità 2022

Maturità 2022, tutti i voti del Liceo Classico: per 38 ragazzi un diploma da 100, anche sei lodi

Sono 234 i diplomati, 38 dei quali col massimo dei voti. E ci sono anche sei lodi

Redazione 12 luglio 2022 11:39

Maturità 2022 conclusa al Liceo Classico "Morgagni" di Forlì. Sono 234 i diplomati, 38 dei quali col massimo dei voti. Si tratta di Matteo Nanni, Mattia Biserni, Irene Zoffoli, Anna Cabassi, Alice Perrone, Beatrice Amaducci, Chiara Bombardi, Waad Medfai, Sabrina Rocchi, Rachele Sansoni, Roberta Di Palma, Giulia Maccora, Anna Righi, Alisea Succi, Letizia Maria Venturini, Sofia Freschi, Gaia Montaldo, Allegra Morgagni, Camilla Quadrelli, Jasmine Ward, Carlotta Ricciato, Maria Adele Ciani, Gaia De Luca, Annachiara Naldini, Martina Spada, Giulia Achilli, Mattia Casadei, Giulia Pellegrini, Giada Rispi e Marta Venturi, mentre è arrivato il diploma con lode per Maddalena Bastianini, Elena Pagliai, Bianca Principato, Aurora Dozio, Arianna Turrinunti e Sofia D'Alesio. 

LE PAGELLE DEL CLASSICO: Le medie dall'8 in su

Sono 1.130 gli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato il Classico. Di questi 950 sono stati promossi, 135 ammessi col giudizio sospeso, mentre i bocciati sono 45. Sono 58 i ragazzi che hanno conseguito la media superiore all'8, mentre ben 50 coloro che sono stati promossi con una media superiore al 9.

I centisti

NANNI    MATTEO    5AC LICEO CLASSICO    100
BISERNI    MATTIA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    100
ZOFFOLI    IRENE    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    100
CABASSI    ANNA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    100
PERRONE    ALICE    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    100
AMADUCCI    BEATRICE    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
BOMBARDI    CHIARA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
MEDFAI    WAAD    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
ROCCHI    SABRINA    5BC LICEO CLASSICO    100
SANSONI    RACHELE    5BC LICEO CLASSICO    100
DI PALMA    ROBERTA    5BL LICEO LINGUISTICO    100
MACCORA    GIULIA    5BL LICEO LINGUISTICO    100
RIGHI    ANNA    5BL LICEO LINGUISTICO    100
SUCCI    ALISEA    5BL LICEO LINGUISTICO    100
VENTURINI    LETIZIA MARIA    5BL LICEO LINGUISTICO    100
FRESCHI    SOFIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
MONTALDO    GAIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
MORGAGNI    ALLEGRA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
QUADRELLI    CAMILLA    5CL LICEO LINGUISTICO    100
WARD    JASMINE    5CL LICEO LINGUISTICO    100
RICCIATO    CARLOTTA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
CIANI    MARIA ADELE    5DL LICEO LINGUISTICO    100
DE LUCA    GAIA    5DL LICEO LINGUISTICO    100
NALDINI    ANNACHIARA    5DL LICEO LINGUISTICO    100
SPADA    MARTINA    5DL LICEO LINGUISTICO    100
ACHILLI    GIULIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
CASADEI    MATTIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
PELLEGRINI    GIULIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
RISPI    GIADA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100
VENTURI    MARTA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100

I centisti con lode

BASTIANINI    MADDALENA    5AC LICEO CLASSICO    100 E LODE
PAGLIAI    ELENA    5AC LICEO CLASSICO    100 E LODE
PRINCIPATO    BIANCA    5AC LICEO CLASSICO    100 E LODE
DOZIO    AURORA    5BC LICEO CLASSICO    100 E LODE
TURRINUNTI    ARIANNA    5BC LICEO CLASSICO    100 E LODE
D'ALESIO    SOFIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    100 E LODE

Tutti i voti

SALVETTI    LUCIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    60
FRANGU    MARTINA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    60
LA TORRE    MASSIMO DOMENICO    5BL LICEO LINGUISTICO    60
FERREIRA DE SOUSA    KAUE    5CL LICEO LINGUISTICO    60
ANTONIAZZI    ALICE    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    60
BRUSI    CHIARA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    60
CASALBONI    ENRICO    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    61
MONTANARI    DANIELE    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    61
LUCIANI    TOMMASO    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    62
BONETTI    ELENA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    63
MORAMARCO    STEFANIA    5AC LICEO CLASSICO    64
MONTANARI    MAYA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    64
CIMATTI    ELISABETTA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    64
NANNI    TOMMASO    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    65
VALBONESI    ALEKSANDRA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    65
ZATTINI    PIETRO    5BC LICEO CLASSICO    65
CAVALLI    CHIARA    5CL LICEO LINGUISTICO    65
TOLFA    LEONARDO    5BC LICEO CLASSICO    66
MANCOSU    GIULIO    5CL LICEO LINGUISTICO    66
INDELICATO    GIADA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    66
RAIES    MANUEL    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    66
GREGORIO    NICOLE    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    66
MALTONI    ANNA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    66
GERDANI    GERALD    5AC LICEO CLASSICO    67
ZANETTI    CARLOTTA    5CL LICEO LINGUISTICO    67
CASADIO    GIACOMO    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    68
HUQI    SINDI    5BL LICEO LINGUISTICO    68
MALTONI    CATERINA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    68
SEVERI    EMANUELE    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    68
CAVALLUCCI    GIADA    5CL LICEO LINGUISTICO    68
MAGNI    FEDERICA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    69
CENATIEMPO    IOLANDA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    70
FALL    ADAMA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    70
CAPPELLI    GIULIA    5BC LICEO CLASSICO    70
ROSSI    ANITA    5BL LICEO LINGUISTICO    70
IACCO    SOFIA PAOLA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    71
ZANONI    MICHAEL    5BL LICEO LINGUISTICO    71
CELLI    MARIANNA    5DL LICEO LINGUISTICO    71
GIANNELLI    ANDREA    5AC LICEO CLASSICO    72
MENGOZZI    FILIPPO    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    72
TAROZZI    CHIARA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    72
BISERNI    BENEDETTA MARIA GRAZIELLA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    72
PETROCELLI    DANILO    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    72
IMOLESI    ALESSIA    5CL LICEO LINGUISTICO    72
MELONI    ARIANNA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    72
BAGIONI    ASIA    5DL LICEO LINGUISTICO    72
FONTANA    ALYSSA    5DL LICEO LINGUISTICO    72
TRIANI    GAIA    5DL LICEO LINGUISTICO    72
VINCENZI    CHIARA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    73
BERGAMASCHI    LAURA    5CL LICEO LINGUISTICO    73
THANASI    PATRIZIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    73
MASSA    SOFIA    5AC LICEO CLASSICO    74
CIANI    ADAM    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    74
SABELLA    ALESSIA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    74
MONACELLI    SOFIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    74
BRUSCHI    MELISSA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    74
CROCIANI    SOFIA    5CL LICEO LINGUISTICO    74
VALENTINI    ERICA    5CL LICEO LINGUISTICO    74
GALASSI    CHIARA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    74
RUSTICALI    ALICE    5AC LICEO CLASSICO    75
ANTONINI    FILIPPO    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    75
MANTELLINI    FRANCESCA    5BC LICEO CLASSICO    75
IAVARONE    MARIA BEATRICE    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    75
BELLINI    REBECCA    5CL LICEO LINGUISTICO    75
TROCCHIA    SAMUELE    5CL LICEO LINGUISTICO    75
XHEBEXHIU    GRISELDA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    76
FILIPPI    MATILDE    5CL LICEO LINGUISTICO    76
ZORZAN    GRETA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    76
GIRANI    ELISABETTA    5AC LICEO CLASSICO    77
GRILANDA    FRANCESCO    5AC LICEO CLASSICO    77
MORELLI    NICOLE    5AC LICEO CLASSICO    77
GOJCAJ    AMENDA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    77
POLI    ANDREA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    77
AQUILINO    ALICE    5BL LICEO LINGUISTICO    77
VERZI'    MATILDE    5BL LICEO LINGUISTICO    77
MAZZANTI    LUCIA    5CL LICEO LINGUISTICO    77
SANGUINETTI    CHIARA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    78
CHIADINI    ALESSANDRO    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    78
NAPPO    MANUELA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    78
POLEZZO    MATTEO    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    78
PALAZZI    PIETRO    5BC LICEO CLASSICO    78
BALDACCI    DIANA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    78
GIORDANI    MATTIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    78
TASSINARI    CESARE    5AC LICEO CLASSICO    80
BIANCOLELLA    ELEONORA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    80
AMADUCCI    IRENE    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    80
CORZANI    ALICE    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    80
MAESTRI    LETIZIA    5BC LICEO CLASSICO    80
ZATTONI    LUCIA    5BC LICEO CLASSICO    80
CORTESI    AGNESE    5BL LICEO LINGUISTICO    80
PORTOLANI    VIOLA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    80
SEMATI    MICAELA    5CL LICEO LINGUISTICO    80
SANSOVINI    NAMIE    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    80
DUSHKU    DEBORA    5DL LICEO LINGUISTICO    80
POMPIGNOLI    SARA    5DL LICEO LINGUISTICO    80
SAMORI'    JESSICA    5DL LICEO LINGUISTICO    80
RAVAIOLI    MICHELE    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    81
FABBRI    NOEMI    5BL LICEO LINGUISTICO    81
FATICANTI    GIORGIA    5BL LICEO LINGUISTICO    81
ROSSI    SAMUELE    5BL LICEO LINGUISTICO    81
VERSARI    CAROLINA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    81
MITRUSHI    REBEKA    5DL LICEO LINGUISTICO    81
FABBRINI    SOFIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    82
FABBRI    GINA    5BC LICEO CLASSICO    82
CONTI    ALISSIA    5CL LICEO LINGUISTICO    82
CIANCI    ARIANNA GIULIA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    82
DE MARTINO    SARA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    82
MEI    LEONARDO    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    83
FLAMIGNI    ALICE    5BL LICEO LINGUISTICO    83
BOSCHERINI    SARA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    83
MANCINI    MARTINA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    84
SALETTI    FRANCESCA    5BC LICEO CLASSICO    84
CIPRO    BEATRICE    5BL LICEO LINGUISTICO    84
BEN ALI    ELINE    5DL LICEO LINGUISTICO    84
STRAZZERI    ELISA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    84
VITALI    MARTINA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    85
GONDOLINI    LINDA    5BL LICEO LINGUISTICO    85
NERI    NICOLE    5DL LICEO LINGUISTICO    85
LAZZARINI    ENRICO    5AC LICEO CLASSICO    86
UGUZZONI    CHIARA    5AC LICEO CLASSICO    86
PEPE    SIMONE    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    86
BANDINI    CHIARA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    86
BRANDINELLI    BIANCA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    86
FERRARA    DEBORA    5CL LICEO LINGUISTICO    86
BRASINI    SARA    5DL LICEO LINGUISTICO    86
SIMEUNOVIC    DRAGANA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    86
PIGNATELLI    GIADA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    87
BIAVATI    ANNA    5BL LICEO LINGUISTICO    87
FARNETI    GIULIA    5BL LICEO LINGUISTICO    87
LANDI    EMMA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    87
FIORENTINI    FIAMMA    5CL LICEO LINGUISTICO    87
CHAFOUI    ILHAME    5DL LICEO LINGUISTICO    87
MUCELI    GIULIA    5DL LICEO LINGUISTICO    87
RICCI    CHIARA    5AC LICEO CLASSICO    88
PERRONE    CRISTIANO    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    88
TOSI    NICOLE    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    88
BAGNI    MARTA    5BC LICEO CLASSICO    88
BILLI    MARIA FEDERICA    5BC LICEO CLASSICO    88
ORIOLI    CAMILLA    5BL LICEO LINGUISTICO    88
ANGELINI    ALESSIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    88
GIORGETTI    CHIARA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    88
MALPEZZI    ELISA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    88
DANTI    EVA    5CL LICEO LINGUISTICO    88
MARTANO    MICHELE    5CL LICEO LINGUISTICO    88
MONTONE    RACHELE    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    88
BELLARDI    MAYA    5DL LICEO LINGUISTICO    88
GENASI    GIULIA AMEDEA    5BL LICEO LINGUISTICO    89
MICHELACCI    BENEDETTA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    89
SELVI    LUCIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    89
TASSANI    MARGHERITA    5DL LICEO LINGUISTICO    89
FLAMIGNI    SIMONE EMMANUELE    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    90
GIRELLI    GAIA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    90
RUSU    ISABELA CLAUDIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    90
FABBRI    LUCIA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    90
TANI    LUNA CHIARA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    90
GAETANI    MARTINA    5BL LICEO LINGUISTICO    90
KOLAJ    ANJEZA    5CL LICEO LINGUISTICO    90
ARIANTE    GIORGIA    5DL LICEO LINGUISTICO    90
MAGISTRI    MILENA    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    91
BERTO    GINEVRA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    91
ALBONETTI    ALICE    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    91
BABINI    ELIA    5BL LICEO LINGUISTICO    92
SPINELLI    ALESSANDRO    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    92
CAPUTO    CHIARA    5CL LICEO LINGUISTICO    92
GHETTI    EMANUELE    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    92
BALDONI    GABRIELE    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    92
POMPIGNOLI    ALICE    5BL LICEO LINGUISTICO    94
MARZOCCHI    ALLEGRA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    94
LOMBARDI    EMANUELE PIO    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    95
ZAMBONI    CECILIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    95
BETTI    ALESSANDRO    5BL LICEO LINGUISTICO    95
GIGANTE    GIULIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    95
RICCI    SARA    5CL LICEO LINGUISTICO    95
BOATTINI    GIADA    5DL LICEO LINGUISTICO    95
MINARDI    FILIPPO    5DL LICEO LINGUISTICO    95
LOLLI    BEATRICE    5AC LICEO CLASSICO    96
PETRAZZUOLO    DAVIDE    5AE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE "ECONOMICO S    96
RAVAGLIOLI    MATILDE    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    96
STINZIANI    SILVIA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    96
SANTANDREA    IPPOLITA GINEVRA    5BC LICEO CLASSICO    96
VALENTINO    ALICE    5BL LICEO LINGUISTICO    96
MARZOCCHI    LUCIA    5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    96
ZHANG    ELISA    5CL LICEO LINGUISTICO    96
BARTOLETTI    GIULIA    5DU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    96
MAMBELLI    MARIA TEA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    97
VOLTURO    ARIANNA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    97
CARNEVALE    GIULIA    5DL LICEO LINGUISTICO    97
PORTOLANI    ANNA    5AC LICEO CLASSICO    98
CONTE    SIMONA    5AL LICEO LINGUISTICO-ESABAC    98
GUADAGNO    ANGELICA    5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    98
SALAROLI    MARIA VITTORIA    5BC LICEO CLASSICO    98
DE FAZIO    ANGELA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    98
GHETTI    FRANCESCA    5CU LICEO DELLE SCIENZE UMANE    98
 

© Riproduzione riservata

Redazione 12 luglio 2022 11:39
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Maturità 2022, tutti i voti del Liceo Classico: per 38 ragazzi un diploma da 100, anche sei lodi

ForlìToday è in caricamento