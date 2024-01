Come gestire la propria immagine professionale, concluso il corso di Cna: "Un viaggio all'insegna della consapevolezza di chi siamo"

Come gestire in maniera strategica la propria immagine professionale? A questo serve il personal branding, materia che riscuote sempre maggiore interesse, come testimonia il corso, appena concluso, promosso da Cna Formazione Emilia-Romagna nella sede di Forlì. Guidati dalle docenti Veronica Bridi e Fatima Elghazioui, esperte di digital marketing e di comunicazione, in un percorso di 8 incontri i partecipanti hanno potuto approfondire le basi teoriche del personal branding, per poi costruire la propria strategia. Il corso è stato frequentato con interesse da un gruppo vivace e attento fatto di professionisti, imprenditori e dipendenti di svariati settori.

"Mi piace pensare al personal branding come a un marketing dal volto umano, nel senso che punta a far emergere e valorizzare il potenziale di ogni singola persona - spiega Bridi -. Ognuno di noi ha in sé un tesoro da scoprire, è utile prendersi il tempo per guardarsi dentro e lavorare su se stessi. Abbiamo cercato di fornire ai partecipanti una base teorica e strumenti utili per poi proseguire in autonomia. Sono molto orgogliosa dei project work che hanno realizzato, viviamo in un momento storico in cui molte persone sono portate a reinventarsi e cimentarsi in nuove sfide professionali: ad esempio c’è chi vuole cambiare lavoro, chi punta a espandere la propria attività”.

"Non si è trattato di una serie di lezioni - continua Elghazioui -, ma di un vero e proprio percorso fatto di laboratori in cui abbiamo sperimentato, condiviso e appreso insieme. L’entusiasmo e l’impegno dei partecipanti hanno trasformato ogni tappa in un’occasione di crescita collettiva, un’esperienza molto bella e arricchente. Abbiamo esplorato il potenziale del personal branding, imparato a valorizzare la nostra unicità come punto di forza. Un viaggio all’insegna della consapevolezza di chi siamo, un’opportunità per ciascuno di plasmare la propria identità professionale e personale in modo autentico e impattante. Specialmente nel mondo digitale dove il web diventa la nostra tela, e il personal branding il colore che dipinge una storia unica".7

Nel corso delle 32 ore i partecipanti hanno affrontato temi strategici come branding e posizionamento, hanno ricevuto indicazioni su come delineare la propria strategia, costruire la propria visual identity, raccontare la propria storia attraverso un piano editoriale e contenuti di valore. Hanno ricevuto spunti e strumenti su come costruire la propria presenza online, dalla scelta del social che si adatta allo scopo, al proprio stile, tono di voce e personalità. Con una puntata sulla business etiquette e sul galateo della comunicazione nell’epoca dell’inclusività e del rispetto delle differenze.