Raccolta rifiuti e cura del verde, al via un corso per formare nuovi autisti. E i migliori sei avranno un contratto di sei mesi

Generazione Vincente, agenzia per il Lavoro, al fianco di For.B Soc. Coop., Coopertativa sociale che si occupa di raccolta e smistamento rifiuti e cura del verde, insieme all’autoscuola “Il Soprasso” di Meldola, dà il via ad un nuovo corso di formazione. Finanziato da Forma.temp, il percorso nasce con l’intento di svilupparsi in una vera e propria Academy con lo scopo di adempiere alla carenza di autisti, favorendo l’ingresso di nuove risorse nel mondo del lavoro.

Il corso, finalizzato all’ottenimento della Patente C + CQC merci e destinato a dieci corsisti in possesso della patente B, prevede una formazione pratica e teorica all’autoscuola “Il Sorpasso” per un totale di 130 ore, con orario dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Il valore della patente è di tremila euro: sarà carico dei corsisti esclusivamente la parte pratica.

Il percorso, che avrà inizio il 2 aprile, prevede un rimborso spese per i frequentanti di circa 500-600 euro lordi. Per i migliori sei corsisti è previsto un contratto di sei mesi. La zona di lavoro è quella di Meldola e della provincia di Forlì-Cesena. Informazioni e iscrizioni: Giacomo Bergamaschi 3482873054 (giacomo.bergamaschi@generazionevincente.it).