Nove mesi per ricostruire il capannone devastato dalle fiamme: a Forlì un bel esempio di sburocratizzazione

La presentazione dell’Osservatorio Burocrazia realizzato da Cna a livello nazionale ha richiamato l’attenzione su un tema molto sentito dalle imprese e purtroppo lontano dall’essere risolto. Tempi lunghi, incertezze, complicazioni sono all’ordine del giorno. Fortunatamente, ci sono anche delle eccezioni positive: è esemplare, in questo senso, la vicenda dell’azienda Alpe srl di Forlì, che è stata scelta come case history positiva dalla trasmissione "XXI Secolo" di Rai 1 e raccontata in maniera puntuale dall’inviato Lorenzo Grighi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Durante il lockdown l’Alpe è stata colpita da un devastante incendio. Dopo lo choc iniziale, i titolari Luca ed Alex Pesci non si sono persi d’animo e si sono impegnati prima nella bonifica e poi nel ripristino del capannone, col supporto della Cna e all’interno di un percorso sperimentale di facilitazione promosso dal comune di Forlì. In soli nove mesi è stato possibile ricostruire il capannone: un bell’esempio di tenacia e coraggio, ma anche una prova del fatto che semplificare si può.

Come racconta Pesci nell’intervista, “quello che capita spesso è 'devo fare più lavoro', 'ho delle commesse', 'ho bisogno di costruire'. I miei clienti non possono aspettare un anno e mezzo. Il lavoro non aspetta”. L’intervista, andata in onda lunedì su Rai Uno all’interno della trasmissione "XXI Secolo", è disponibile su RaiPlay.

L'Osservatorio Burocrazia realizzato da Cna

Gli aspetti più critici nel rapporto tra impresa e pubblica amministrazione sono in primo luogo, il numero degli adempimenti, a seguire le banche dati che non dialogano tra loro, e infine la modulistica diversa da amministrazione ad amministrazione e perfino da comune a comune. Tutto questo genera naturalmente costi per le imprese. Ad esempio, come mostra l’Osservatorio Cna, volendo aprire l’attività di meccanico, sono necessari fino a 86 adempimenti; l’aspirante imprenditore deve contattare all’incirca 30 enti per almeno 50 volte. Tutto questo genera un costo stimato intorno a 20mila euro.