Il direttore di Cna Franco Napolitano a "Salotto Blu": "Tutti lavoriamo per la Romagna, ma non sempre nella stessa direzione"

Franco Napolitano, direttore di Cna di Forlì e Cesena, ha preso parte alla trasmissione "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno che andrà in onda stasera, venerdì, alle 23 su VideoRegione, canale 99 del digitale terrestre, rispondendo a domande su temi di attualità. Il lavoro delle Camere di Commercio in Romagna? "Stanno facendo bene, hanno la opportunità e il compito di esercitare anche una funzione di supplenza in relazione a iniziative che un tempo erano delle Province. Quella di punto d'incontro di rappresentanze diverse per elaborare strategie complessive dei territori".

Come escono Cesena e Forlì da pandemia e alluvione? "Inevitabilmente provate, ma anche reattive. Noi abbiamo più di seimila imprese associate, riscontriamo energia, voglia di fare, entusiasmo". Quale deve essere oggi la vocazione di una associazione d'impresa, quella della protesta o della proposta? "Abbiamo scelto da tempo di collaborare con tutte le istituzioni, di qualsiasi colore politico e, soprattutto, di investire capacità e tempo nella progettazione di iniziative realmente utili alle imprese, affinché possano interpretare il velocissimo cambiamento dei tempi".

L'idea di distretto della Romagna è ancora praticabile? "Certamente si, e credo che tanti attori lavorino a questo scopo. Il punto è che non sempre gli obbiettivi convergono, talvolta un dannoso campanilismo prevale".