Nautica, iscrizioni aperte per la nuova edizione del corso di formazione per tecnici progettisti

Con un mercato globale di imbarcazioni di nuova costruzione cresciuto nel 2022 di circa il 20% rispetto all’anno precedente e in cui l’Italia è il primo Paese esportatore di barche e yacht (oltre 3,7 miliardi di euro di export nel primo semestre 2023), la nautica si conferma comparto trainante per l’economia nazionale. La continua crescita del settore è alla base di una costante richiesta di operatori qualificati. Per rispondere a questa necessità e offrire nuove prospettive occupazionali a chi è in cerca di un impiego o desidera un cambiamento lavorativo partirà a breve la quarta edizione del corso per "Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nello sviluppo di progetti innovativi a basso impatto ambientale con attenzione alle prestazioni e al processo produttivo circolare” della Regione Emilia Romagna organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna S.r.l.

Il corso, della durata di 800 ore e caratterizzato da un approccio fortemente laboratoriale con 320 ore di stage in azienda, è gratuito grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è formare figure professionali in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto nautico, individuando le componenti costruttive e adottando le soluzioni tecnologiche più idonee a coniugare aspetti prestazionali del prodotto e sostenibilità del processo produttivo. Le lezioni in aula si terranno prevalentemente nella sede di Cna Formazione Emilia Romagna di Forlì (Viale Roma 274/B); alcuni momenti formativi saranno ospitati al Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna, il circolo nautico di Cesenatico e aziende del territorio. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di disegno e progettazione industria.

"Da anni Cna è impegnata attivamente per rispondere in modo puntuale alle esigenze del settore nautico, fiore all’occhiello del made in Italy e comparto in grado di garantire importanti opportunità occupazionali nel nostro territorio - dichiara Amos Palumbo, direttore di Cna Formazione Emilia Romagna - La validità di questa esperienza formativa, che unisce alle competenze progettuali la ricerca di soluzioni avanzate in termini di sostenibilità ambientale, è comprovata dai numeri: nelle precedenti edizioni circa il 90% dei partecipanti ha trovato un impiego al termine del corso e oggi lavora all’interno della filiera”.

Il corso è realizzato in partnership con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Dipartimento di Ingegneria Industriale e Itaer Baracca. Collaborano al progetto 26 importanti aziende: Cantiere Del Pardo, Ferretti Group, Catt Srl - Phizero, Quick, Biesse Sistemi, Cantiere Foschi, Cantiere Marconi, Cantieri Boschetti, Cantiere De Cesari, Corset & Co, Colangelo Arredamenti, Elettronsea, Performance Boats, Energia Composta, Mama, Color Yacht, Eidos 22, Forsea, DP Subsea, Officine Carnevali, Rst Covers Snc, Rosetti Marino, Stilplast, Velalegno e Wamblee. Mercoledì 18 ottobre, alle ore 18.00, è in programma un Open Day, durante il quale sarà possibile scoprire tutte le opportunità del corso, conoscerne i docenti, ascoltare la testimonianza di alcune aziende partner e l’esperienza degli ex allievi. Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 30 ottobre, successivamente si terranno prove di selezione scritte e orali per selezionare 20 corsisti tra i candidati. Per ulteriori informazioni: tel. 0543/026320 – 3471774625 o severi@cnafoer.it