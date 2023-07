Nautica, un mercato in continua espansione: Cna e Comune in visita alla Color Yacht

Il sindaco del Comune di Forlì, Gian Luca Zattini e l’assessora alle Politiche per l’impresa, Paola Casara, insieme al presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti, Davide Bellini e Marco Lucchi, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Forlì Città e alla responsabile di Cna Industria Forlì-Cesena, Danila Padovani, hanno fatto visita questa mattina alla sede di Color Yacht srl, azienda del settore nautico attiva nella verniciatura di navi di lusso. Ad accogliere la delegazione nei capannoni di via Giovanni Ansaldo 5 sono stati i cinque soci alla guida dell’azienda, Angelo Tursi, Francesco Pedozzi, Alessandro Arfilli, Cristiano Venturi e Gabriella Massarotti che oggi possono contare su una cinquantina di collaboratori specializzati per far fronte alle richieste crescenti del mercato. Interventi di carrozzeria sulle imbarcazioni, verniciatura, resinatura e, più di recente, stampi di cocche in vetroresina costituiscono il cuore dell’impresa forlivese, tra le circa 50 aziende del territorio appartenenti alla filiera nautica e associate a Cna, che da anni sostiene lo sviluppo di questo distretto economico sempre più importante in termini di fatturato e occupazione.

“Un distretto fondamentale per la città - afferma il sindaco Zattini -, che ne caratterizza la storia imprenditoriale. Infatti, pur non avendo l’accesso al mare, Forlì risulta un nodo strategico e cruciale per una filiera in crescita, grazie alle competenze dei propri imprenditorie e dei loro collaboratori”. “Partendo da una cena tra amici imprenditori – racconta Tursi, amministratore delegato dell’impresa – siamo stati in grado di fondere competenze in settori diversi e portare una risposta innovativa a questo importante mercato. Prima attraverso l’installazione di una cabina di verniciatura 4.0 per il fissaggio del colore sulla vetroresina, che ci consente di soddisfare le esigenze di precisione proprie di questo mercato, poi introducendo costanti innovazioni, l’ultima delle quali è l’inserimento di stampanti 3D in grado di produrre componenti specifiche per il settore”.

“Nel nostro territorio la filiera nautica – sottolinea il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti – sta dimostrando grande dinamismo e vitalità, grazie a imprese come questa che si sono distinte per competenza, affidabilità e capacità di offrire soluzioni personalizzate e all’avanguardia. Come Cna da alcuni anni sosteniamo corsi di alta formazione mirati a preparare operatori professionali con competenze specialistiche che possano lavorare nei cantieri navali e nelle numerose imprese che compongono la filiera, rispondendo alla forte domanda occupazionale che esprime oggi questo settore. Circa il 90% delle persone che frequentano il nostro corso di formazione annuale, giunto alla terza edizione, ha trovato un’occupazione nel settore”.